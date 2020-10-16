Мнение: О космических технологиях из г***на и палок

16.10.2020, 12:05, Разное

М-да… Вот так вот, бывало, с утра захочешь погордиться достижениями космической сверхдержавы… Мол утёрли нос американцам!

А потом в новости заглянешь – и такой лютый трэш, что… вся национальная гордость великоросса куда-то моментально исчезает. Словно в какую-то дыру.

Кстати, о дыре. Точнее, о дырке на МКС в российском модуле «Звезда»…

Очередная победа науки над разумом. Российские космонавты обнаружили предполагаемое место утечки воздуха на Международной космической станции. Об этом сообщил российский космонавт Анатолий Иванишин во время переговоров с Землёй.

Предыстория победы такова, если кто не помнит.

Утечку воздуха на МКС первоначально обнаружили год назад – в сентябре 2019 года. И она никак не была связана с дырой в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», обнаруженной более чем за год до того: спускаемый аппарат успешно приземлился 20 декабря 2018 года, а бытовой отсек благополучно сгорел в плотных слоях атмосферы.

За год скорость утечки выросла в пять раз — с 270 граммов до 1,4 кг воздуха в сутки. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность, и по несколько дней оставался в российском сегменте станции.

К октябрю место утечки было примерно найдено – стыковочный задний отсек российского модуля «Звезда». Далее космонавты пытались своими силами устранить течь.

8 октября Утечку воздуха на МКС попытались заделать при помощи скотча. Но заклейка скотчем района стыковочного узла в протекающем отсеке модуля «Звезда» не помогла решить проблему.

9 октября Экипаж МКС попытался заделать возможные места утечки воздуха пластилином. Специальным – американским! пластифицированным герметиком были герметиком заклеены два места в промежуточной камере модуля «Звезда», где обнаружена утечка: в районе трубопроводов системы терморегулирования и в районе герметичной платы с волноводами широкополосной системы связи. Тоже не помогло.

10 октября Подмосковный центр управления полётами попросил экипаж Международной космической станции тщательно загерметизировать сварочные швы скотчем, чтобы устранить утечку воздуха в модуле «Звезда». Снова фиаско.

14 октября ЦУП попросил экипаж МКС использовать ватные тампоны для поиска места утечки воздуха в модуле «Звезда». По его совету, промежуточная камера «Звезды», в которой обнаружена утечка воздуха, была изолирована от остальной части станции, но предварительно космонавт Иван Вагнер установил в ней две камеры GoPro, фиксирующие перемещения самодельных индикаторов благодаря микропотоку воздуха, создаваемого в результате утечки.

И вот – ура! космонавт Анатолий Иванишин сообщил, что метод сработал. «Мы распределили пакетик чая в модуле перед закрытием переходной камеры. У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки», – пояснил он. По данным РИА Новости, это место локализовано в районе размещения аппаратуры широкополосной системы связи. Теперь эту зону… рекомендовано снова проклеить скотчем, «как появится время и будет возможность».

Ну, да, русская смекалка никуда не делась. Но вот так читаешь – тампоны, скотч, пакетик чая Lipton (оказывается, космонавты на МКС тоже чаи гоняют, как офисные клерки). Всё – подручные материалы. И ремонт, даст Бог успешный, весь на коленке. Такие вот теперь в космонавтике современные #технологии.

А на что же в таком случае были потрачены миллиарды бюджетных денег, выделяемых ежегодно на освоение Космоса? Куда они были освоены?