“Возникает желание впиться в лицо”. Ласточкин рассказал о своей странности

16.10.2020, 12:00, Новости дня

Комедийный актер и шоумен Игорь Ласточкин заявил, что терпеть не может черные точки (комедоны) на лице. Об этом он написал 15 октября на своей странице в Instagram.

“Сколько раз в день умываетесь вы? Терпеть не могу черные точки на лице! Когда вижу их на лице собеседника, перестаю слышать, что он мне говорит – возникает непреодолимое желание впиться в лицо и выдавить их! Я один такой? Что со мной не так?” – задался вопросом шоумен.

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Сколько раз в день умываетесь вы? Терпеть не могу черные точки на лице! Когда вижу их на лице собеседника, перестаю слышать что он мне говорит возникает неприодолимое желание впиться в лицо и выдавить их! Я один такой? Что со мной не так?

Публикация от Игорь Ласточкин (@lastochkin_igor) 15 Окт 2020 в 12:26 PDT

Ласточкин родился в 1986 году в Казахстане. Карьеру начинал с участия в КВН – он был капитаном команды “Сборная Днепропетровска”. В 2018 году переехал в Киев.

Ласточкин выступает в составе студии “Квартал 95”.