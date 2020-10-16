Один из украинских министров заразился коронавирусом

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16.10.2020, 12:00, Новости дня

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заразился коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook 16 октября.

“Сейчас он находится на самоизоляции. На период его отсутствия, обязанности будет исполнять первый заместитель Василий Лозинский”, – отметили в пресс-службе.

Все сотрудники министерства, которые контактировали с Чернышовым, проходят тестирование или остаются на самоизоляции.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19….

Posted by Мінрегіон on Reede, 16. Oktoober 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксирован 287 231 случай коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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