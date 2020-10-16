 

Ученые назвали частую причину выбора неверного решения

16.10.2020, 11:53, Разное

Ученые установили, почему люди часто выбирают неправильные варианты в повседневной жизни. Чаще всего это происходит из-за инстинктивного выбора, а не рационального, когда человек понимает, что иной вариант может иметь наибольшие шансы на успех.
По словам психотерапевта Тины Тессины, неверные решения принимаются под руководством внутреннего ощущения, которое обычно бывает обманчивым. В головном мозге две области отвечают за принятие решений: префронтальная кора (рациональные варианты) и лимбическая система (эмоциональный выбор).

Когда человеку необходимо сделать выбор его тело могут наполнить гормоны, из-за чего организм переходит в режим «борись или беги». Поэтому выбор будет сделан под давлением эмоций и интуиции. В данной ситуации специалисты рекомендуют оставаться спокойными, поскольку решение может оказаться ошибочным или деструктивным.



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