Конкурент Instagram и TikTok: В Snapchat разрешили добавлять музыку

16.10.2020, 11:53, Разное

Новая функция появилась в культовом приложении для смартфонов Snapchat. Теперь пользователи могут добавлять музыку, что делает программу конкурентом популярных Instagram и TikTok.

Последнее обновление сервиса Snapchat даст ему возможность конкурировать с популярными соцсетями. В приложении появилась опция «Звуки» (Sounds), которая позволяет добавлять музыкальные композиции в «снапы». Пока подобное преимущество доступно только для пользователей смартфонов от компании Apple. Однако вскоре им смогут воспользоваться не только владельцы iPhone, сроки обновления программы для ОС Android пока не называются. Тестирование новой опции в Snapchat началось в августе, работа категории Sounds состоит в возможности просмотра подборки треков аналогично музыкальной функции в Instagram — пользователь может просматривать подборки композиций и добавлять их к публикации.

Сейчас приложение не может похвастаться обилием выбора, однако перечень постоянно обновляется. Так, сейчас пользователям доступна новая песня Джастина Бибера, разработчики стараются, чтобы список музыки был как можно более актуальным. Кроме того, стоит добавить, что в Snapchat совсем скоро обещают сделать доступным добавление собственных звуков или композиций. Как сообщают разработчики, введение опции ожидается в ближайшее время. Приложение Snapchat запустили в 2011 году, его «фишкой» был обмен самоуничтожающихся видеороликов и фотографий.

Также в данной программе впервые появилась категория «Истории», позже появившаяся и у конкурирующих Instagram. Все это обеспечило ему быстрый рост количества скачиваний по всему миру. Однако сейчас развитие технологий задает новые темпы и правила развития индустрии, что делает необходимым следование трендам рынка. Новые опции помогут Snapchat сохранить позиции и выстоять в конкурентной борьбе. Сейчас самым популярным приложением называют TikTok, пятая строчка – у Instagram.