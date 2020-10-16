Наташа Королева предостерегла поклонников от предательства друзей

16.10.2020, 11:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Наташа Королева впервые высказалась о предательстве, которое произошло в ее жизни. Певица предостерегла поклонников от близких друзей, которые «могут выстрелить в спину».

Эту тему Наташа Королева затронула на фоне скандала, который разгорелся после измен ее супруга Тарзана. В СМИ появилась информация о том, что Сергей Глушко, когда жена уехала на отдых, устроил дома вечеринку. По возвращению артистка обнаружила, что пропали ее ювелирные украшения. Узнав о том, как развлекался ее муж, она написала заявление в полицию, обвинив в краже любовницу стриптизера, которой оказалась молодая актриса Анастасия Шульженко.

Андрей Малахов, который дружит с Наташей Королевой, позвонил ей и предупредил, что у любовницы Тарзана есть интимное видео встречи, которое она собирается обнародовать на телевидении. По словам ведущего, начинающая актриса готова к хайпу, так как хочет славы. При том, он пообещал певице, что не позовет к себе на программу Анастасию Шульженко в знак их давней дружбы. Однако вскоре Андрей Малахов передумал, отдав предпочтение высоким рейтингам.

После случившегося Наташа Королева опубликовала цитату Владимира Высоцкого, дополнив ее словами: «Я не люблю, когда друзья стреляют в спину». По словам артистки, нужно боятся близких друзей, так как они могут предать, в отличие от врагов. По некоторым данным, певица готовит иск против Андрея Малахова. После того, как в эфир вышел скандальный выпуск программы, Тарзан попал в реанимацию. Своего супруга знаменитость простила и считает, что их семью намерено подставили.