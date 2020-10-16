Сгусток негативных эмоций умирающего человека является причиной возникновения призрака

16.10.2020, 11:56, Разное

Очень часто призраков видят там, где человек погиб болезненной смертью. Медленно и мучительно умирая, такие люди окутаны "облаком" боли и негативных эмоций. И когда останки их уносят с места смерти, это "облако" по каким-то причинам остается там и позже проявляет себя как призрак – издает крики, стоны, двигает предметы, и (в куда более редких случаях) воссоздает неясные очертания человека.

Некоторые исследователи считают что именно в этом кроется суть феномена призраков, что это ни в коем случае не душа погибшего человека, а лишь его эмоциональный "сгусток". И в основном такое, якобы, происходит с людьми, которые умирали без поддержки родных и не получая утешения от окружающих. Их душевная боль накладывалась на боль физическую.

Потому призраки зачастую не только кряхтят, стонут, но выкрикивают бранные слова, угрозы или проклятия. Они словно раз за разом переживают свои болезненные предсмертные моменты.

Есть немало историй, когда люди воочию сталкивались с призраками, которые представали перед ними в облике умирающего человека. Есть теория, предполагающая, что чем болезненней была смерть человека, чем ярче потом проявляет себя его призрак.

Одна из последних историй такого рода была на днях рассказана на сайте Reddit пользовательницей с ником "angelofessence1". Она живет в Великобритании, в очень древнем городе, который был основан еще во времена Римской Империи, а дом, в котором она жила, был построен почти два века тому назад.

"С 4 лет мне начали сниться эти "сны" о человеческом существе, сидящем в инвалидном кресле. Это было деформированное существо и сны о нем мучили меня почти каждую ночь. Я просыпалась и кричала, зовя своего брата на помощь.

Спустя пару лет все это закончилось, однако вместо "снов" я теперь начала видеть некоторые вещи наяву. Одно из таких явлений заставляло меня просто "замерзать" на месте от страха.

Это началось когда я лежала на нижней части нашей двухъярусной кровати и увидела в другом конце комнаты две кошачьи головы. Они двигались возле книжной полки. Я видела их потом еще и еще раз и в конце концов я стала их просто игнорировать.

Но однажды ночью случилось то, что я никогда не забуду. Я увидела там женщину, она лежала на полу моей комнаты, рядом с той же книжной полкой. Совершенно неподвижно. Она не двигалась вообще. Я стояла и смотрела на нее, тоже замерев на месте.

Когда я увидела ее в таком же положении в следующий раз, я снова застыла на месте, но через несколько подобных явлений я наконец осмелела и подошла к ней поближе. Эта женщина была закутана в серую, обветшалую и сильно потрепанную накидку. Ее волосы были сильно растрепаны и неряшливы. Лицо я видела частично, но оно было просто пустым.

Я включила свет и женщина исчезла, но когда я снова выключила свет, она снова возникла на полу возле книжной полки.

Когда я в следующий раз увидела ее, это была самая пугающая ночь. Я проснулась и увидела ее на полу на обычном месте, но теперь она издавала какие-то неестественные звуки и было слышно утомленное дыхание. Дыхание ее было таким, словно в ее легкие попало жидкое железо.

Я никогда еще не кричала так сильно, как в тот момент, и одновременно плакала. Моя мама считала, что я все выдумала, но моей брат мне поверил.

Прошли годы, я стала старше и мы решили переехать в другой дом. Моя мама пригласила местного геодезиста, чтобы он осмотрел дом и участок. Когда он зашел в мою комнату, мы поболтали и потом я рассказала ему, что я вижу возле книжной полки женщину на полу и иногда двух кошек.

После этого он спросил меня "О, ты ведь знаешь, что на том месте, где стоит твой книжный шкаф, было место для камина?". Я сказала "Хорошо, и что?". Он не ответил, но посмотрел на меня удивленно, а потом быстро сменил тему разговора. Однако я спросила его, почему он упомянул о камину и тогда он рассказал следующее.

Сначала он попросил меня не волноваться и не принимать близко к сердцу, и даже добавил, что сам он в призраков не верит, а потом рассказал, что в конце 19 века в одном из домов на нашей улице (может быть именно в моем) кто-то запер свою родственницу в комнате, потому что она сошла с ума.

Эта женщина голодала, потому что ей не оставили еды, и потом она зажгла камин и умерла от отравления дымом. И был еще один случай, когда в нашем доме умер кто-то, кто сидел в инвалидной коляске. Я плохо помню этот разговор, так как я была в шоке и напугана.

Я понятия не имею, было ли это правдой, я смогла найти лишь некоторые общие сведения в местных архивах, но там ничего не было указано о причинах смерти. Но эта история теперь навсегда засела в моей голове".