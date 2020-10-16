 

Извержение супервулкана Йеллоустон неизбежно

16.10.2020, 11:51, Разное

Исследователи из США заявили, как бы человечество ни старалось, в будущем ему не удастся предотвратить извержение супервулкана Йеллоустон.

Такие выводы сделали ученые по итогам многолетних исследований.

Ученым известно, что кальдера (обширная циркообразная котловина вулканического происхождения, часто с крутыми стенками и более или менее ровным дном. Такое понижение рельефа образуется на вулкане после обрушения стенок кратера или в результате его катастрофического извержения) вулкана Йеллоустон образовалась в результате трех катастрофических извержений, последнее из которых произошло около 630 тысяч лет назад.

В настоящее время сейсмоопасный район находится под постоянным наблюдением со стороны геологической службы США USGS. Ученый-геолог Джефферсон Хангерфорд считает, что предотвратить извержение супервулкана возможно лишь в том случае, если удастся выкачать из него всю энергию. В настоящее время у человечества нет таких технологий, которые позволили бы осуществить эту невероятную процедуру.

Эксперты уверены, что если начнется извержение Йеллоустона, то первым на поверхности покажется поток лавы, а не произойдет взрыв, как это произошло примерно 70000 лет назад. Все что остается ученым – продолжать вести наблюдение за активностью данной зоны.

Несмотря на то, что явных «сигналов» от вулкана пока не поступало, эксперты опасаются, что простого наблюдения за сейсмоопасной зоной будет недостаточно. Необходимо заранее подумать над тем, как снизить возможный ущерб от надвигающейся катастрофы.

Ученые пока не могут сказать точно, когда это может произойти. По их мнению, извержение может начаться как через сто лет, так и через десять тысяч лет.



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