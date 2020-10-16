 

На учениях «Нерушимое братство» в Белоруссии применили комплекс «Силок»

16.10.2020, 11:48, Новости дня

Военнослужащие Центрального военного округа применили новейший российский комплекс противодействия беспилотникам «Силок» на заключительном этапе учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство – 2020», которые проходят на полигоне Лосвидо в Витебской области, сообщила пресс-служба округа.

«По замыслу учений противоборствующие стороны создали рой самодельных беспилотников для разведки и нанесения точечных бомбовых ударов по противнику. Разведка сообщила о планах одной из сторон сбросить с беспилотников бомбы на 150-метровый понтонный мост, который был развернут для помощи населенному пункту, отрезанному от мегаполиса из-за боестолкновений. Благодаря автоматическим возможностям комплекса миротворцы смогли обезопасить мост, а также полностью закрыть небо для беспилотников над буферной зоной», – передает ТАСС сообщение округа.

За ходом практических действий заключительного этапа командно-штабных учений с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2020» наблюдают генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, министр обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. В мероприятии также участвуют официальные делегации государств – членов ОДКБ, международных организаций и военные атташе.

В учениях под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии генерал-майора Вадима Денисенко участвовали контингенты государств – членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и спасательные подразделения. Общая численность участников учений составила более 900 человек, также были задействованы свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотники, два вертолета Ми-8АМТШ и два ударных вертолета Ми-24 Центрального военного округа.

Напомним, 12 октября учения миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство – 2020» стартовали на полигоне Лосвидо в Белоруссии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Суд признал арест Фургала законным

01.10 / Макрон позвонил Путину из-за азербайджано-армянских боев в Карабахе

12.10 / Ротару анонсировала премьеру новой песни

13.07 / За три года президентства Трамп более 20 тыс. раз публично солгал – WP

03.08 / Агентство стратегических инициатив поможет Камчатке в развитии туризма

02.10 / Депутат Бундестага: В ГДР было очень много хорошего

29.06 / Иностранные эксперты оценили голосование по поправкам в Конституцию

09.09 / Дело вагнеровцев. Суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака – Арьев

05.10 / Косачев дал оценку беспорядкам в Киргизии

24.07 / Россия заняла треть мирового рынка реактивных систем залпового огня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска