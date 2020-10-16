 

Плюс 15 тысяч: побит антирекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки в России

16.10.2020, 11:43, Разное

Антирекорд по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19, зафиксированный 14 октября, побит. За последние сутки коронавирус обнаружили у 15150 человек во всех регионах России. Симптомов болезни не было у 26,6% заразившихся. Скончались от COVID-19 232 жителя страны, выздоровели – 8485.

На первом месте по-прежнему остается Москва. В столице за 24 часа коронавирус выявили у 5049 граждан. В восемь раз меньше случаев заболевания зафиксировали в Санкт-Петербурге – 647. В Московской области тест на COVID-19 дал положительный результат у 448 человек.

Далее в списке также неизменно упоминаются Ростовская и Нижегородская области с 285 заразившимися в каждом из этих регионов. Воронежская область сообщила о 226 заболевших.

Напомним, во всех регионах действует масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо использовать в помещениях и общественных транспортах. С 16 октября в Москве перевозчики обязаны выгонять пассажиров, не имеющих маски и перчатки, даже если проезд оплачен.

Также в столице действует новое правило при посещении ночных заведений: регистрация по QR-коду. Получить пропуск можно на сайте mos.ru. Его необходимо предъявлять сотрудникам заведения на входе.



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