Мнение: Парочка очень загадочных влюбленных из Голландии
16.10.2020, 11:40, Разное
Обычно, если ты в детстве правильные книжки читал, бродить по галереям старых мастеров и разбирать, кто на картинах нарисован — достаточно легко: вон легкая эротика с олимпийскими богами, вон легкая расчлененка с римскими императорами, там побивание камнями из Нового Завета, а вон там пьяница в грязной луже лежит — это из Ветхого. Если еще Геродота помнишь, со всякими Антиохами, и Торквато Тассо с Анжеликами и Руджеро — то вообще фулл-хаус, хоть сам экскурсии води.
Но иногда попадаются сюжеты, которые (судя по антуражу) явно относятся к вышеперечисленной веселой тусовочке, однако банальная эрудиция, хоть ты тресни, ничего не подсказывает. И даже не банальная. Только гугл, святой отец наш (даже в Википедии ничего не было, пока я не написала вчера; upd и в английской тоже я, не надо тут волынку нытья про англопревосходство заводить).
"Гранида и Даифило". Худ. Каспер Кастелейн, 1651, Эрмитаж
Итак: что это за люди — Гранида и Даифило?
Это два персонажа из пьесы под названием "Гранида", написанной нидерландским драматургом Питером Хофтом в 1605 году.
Пьеса это совершенно забыта сегодня везде, наверно и на родине тоже. Не переведена на английский и тем более на русский.
На современников, тем не менее, она произвела впечатление поразительное, волшебное, сравнимое, пожалуй. с тем чудесным легким очарованием, которое испытывала аудитория пушкинской "Руслана и Людмилы". когда поэма только вышла.
Пьесу в 17 веке в стране постоянно ставили на сцене, издавали на бумаге, отдельные песни из нее распевали, соответственно, отдельно, другие поэты подражали стилю отдельных строф из этой "Граниды" и проч.
Говорят, что это потому что стилистика поэтического языка Хофта в этой пьесе была какой-то новаторской, прозрачной и очаровательной.
Het vinnich stralen van de Son
Ontschuil ick in 't bosschage;
Indien dit bosje clappen con,
Wat melde 't al vryage!
Vryage? Neen. Vryage? Jae,
Vryage sonder menen;
Van hondert harders (ist niet schae?)
Vindtm'er* getrouw niet eenen… (и так далее)
Для нас же, юных любителей шедевров мировой живописи, важно, что голландские художники 17 века тоже в эту пьесу страстно влюбились, и постоянно рисовали из нее сценки. А поскольку голландские (и фламандские) художники 17 века — это один из пиков мировой живописи, то вчитаться в эту вампуку оказывается необходимым.
Дирк ван Бабурен. "Гранида и Дайфило". 1623. Сотбис
Итак, Гранида и Даифило — это влюбленная пара главных героев.
Имена изобретены самим автором. Когда он только принялся за работу, он был влюблен в реальную девушку по имени Ида (нормальное имя, один портрет Валентина Серова тоже так зовут, голая такая). Поэтому свою героиню он назвал "гран-Ида" (Великая Ида). Емя ее нареченного — это шарада: "Даи" – это "Ида" с переставленными буквами, а "-фило" — норм. греческий корень. Получилось "Влюбленный в Иду". (Кстати, у Приама был сын Деифоб, очередной муж Елены, наверно от "побойтесь бога"). Такие милые лингвистические забавы влюбленных пацанов 17 века.
Даифило был простой персидский пастушок, а Гранида, разумеется, простая персидская царевна.
Все закончится, спойлер, свадьбой. (На самом деле историй про мужчин-Золушек гораздо больше, чем про женщин, потому что истории раньше чаще писали именно мужчины. Просто имени собирательного для них не придумали).
Картин про них в нидерландской живописи 17 века очень много.
Худ. Гербранд ван ден Экхоут
Подавляющее большинство из них изображают первую встречу персонажей.
Все началось с того, что Гранида как-то поперлась с фрейлинами в лес на охоту (поэтому у нее лук, стрелы и гончие).
И наткнулась на прекрасного пастушка Даифило. Явно с целью пикапа, игнорируя фрейлин (художники их тоже игнорируют) она попросила у пастушка воды напиться. Именно этот момент, когда руки и взгляды встречаются, и является самым популярным в живописи.
Опознать эту сцену очень просто, потому что на всех картинах Даифило обязательно подает своей будущей возлюбленной воду в ракушке. Перламутровой. Иногда в наутилусе (откуда они в лесу?) Так что просто запомните: если на холсте есть непонятные люди, и они занимаются шерингом морской ракушки — то это Гранида и Даифило, по дефолту.
Худ. Jan van Noordt
Худ. Nicolaes Moeyaert
Однако хотя царевнины фрейлины отсутствуют, но в кадре зачастую есть третий человек, еще одна девушка.
Кто же это?
А это мой любимый персонаж, пастушка по имени Дорилея. Дело в том, что до того, как царевна снисходит по грибы, Деифило был влюблен в коллегу. И склонял ее к потере целомудрия нежными любовными речами. Дорилея разумно говорила ему "нет, знаю я вас, пастушков, как добьетесь своего, так сразу в кусты". Деифило же ей отвечал, что нет, у нас любовь будет до гроба! Но тут на полянке появляется царевна…
Изображение лица пастушки Дорилеи на картинах некоторых художников для меня отныне бесценно и один из любимых моментов.
До таких вершин экспрессии поднимется только в 1971 году Джин Уайлдер в роли Вилли Вонки.
Backer, Jacob Adriaensz. – Granida and Daifilo – c. 1635 (Эрмитаж)
Он же, ок. 1640
Он же, ок. 1640 (2)
Это все происходит в 1-м акте пьесы
Ввсего их будет 5, но продолжение художники рисовали очень редко.
Для развития общей эрудиции расскажу вам, что было дальше.
В процессе написания пьесы концепция у автора, кстати, резко поменялась. Первый акт — это хрестоматийная пастораль с пастухами и пастушками, но в районе его окончания и в процессе написания следующих актов Петер Хофт расстался с Идой, влюбился в другую девушку, она умерла, испытал стресс, женился, родил детей (жена тоже умерла, женился повторно) и вспомнил о своих впечатлениях о поездке в Италию.
Он вообще был немного петраркист — именно это позволило ему стать создателем литературного языка своей страны (см. легендарный сонет). А папа его был мэр Амстердама (и этот кейс нам наглядно показывает, насколько было был лучше, если б Пушкин родился в семье обеспеченного человека, а не московского нищеброда, и папа бы оплатил ему Гран Тур по Европе). Поскольку в юности Хофт пожил в Италии и впитал ренессансную новеллу и всякие романы с пьесами итальянские, то четыре оставшихся акта уже подражают этому литературному жанру (наверно, поэтому их и не рисуют голландцы).
Итак, в следующем акте царевна Гранида возвращается в папин дворец, там царствует папа. Вокруг Граниды, как вокруг Елены Прекрасной, токуют многочисленные женихи малоазийской национальности. Одного из них, папиного фаворита, персидского аристократа, зовут Тисиферн, второго, парфянского царевича – Остробас, но вы ведь оцените, что из соображений гуманизма я буду звать их №1 и №2, правда?
Фрагмент театральной постановки 2009 года (музыка вроде аутентичная)
А вот сюжет в новостях об этом же спектакле, тоже интересные номера включены.
Влюбленный Деифило, начисто позабыв о скептической пастушке Дорилее ("я так и знала!"), бросает коз без присмотра и отправляется в столицу, за царевной, носящей имя любимого материала мэра Собянина. В столице, при дворе, он поступает на службу к жениху №1, входит к нему в доверие, и пользуясь этим, получает доступ к балкону Граниды, под которым впоследствие очаровывает ее а-ля Сирано или Ромео.
В третьем акте нас ждет краткий пересказ голливудского блокбастера 2001 года "История рыцаря" с Хитом Леджером и Руфусом Сьюэллом.
Деифило надевает доспехи своего господина, жениха №1, и на ристалище встречается в поединке с женихом №2. Победитель получит руку царевны и станет наследником царства. Естественно, любовь побеждает, жених №2 повержен в пыль и потоптан копытами.
Граниде как бы необходимо выйти замуж за номинального победителя, но нафига. Они с Деифило вместе сбегают в луга. Ее служанка, оставшаяся во дворце, объявляет, что собственными глазами видела, как Минерва и 9 муз забрали Граниду на небеса, чтобы выдать ее замуж за какого-то бога. Все в это верят. Вот прямо удивительно, что этой красочной сцены никто не рисовал.
Деифило и Гранида — снова в лугах, оба в ипостаси пастушков. Вот это опять рисуют.
Но опознать это (без ракушки) гораздо сложнее. Иногда картины идут с подписью "Гранида и Даифило", иногда просто как "Пастух и пастушка". В таком случае следует ориентироваться на национальность автора и даты создания: если пастухи любуются в Нидерландах между 1615 и 1700, то скорей всего их зовут вышеизложенным шарадным способом.
Granida and Daifilo by Hendrick Bloemaert (1634)
Granida and Daifilo by Abraham van den Tempel
Забыла упомянуть, что жених №1, узнав, что нареченную Граниду забрали к какому-то Зевесу, захотел покончить с собой. Но преданный слуга Даифило не дал своему господину это сделать! (у меня немножко не получается эта логика по хронометражу, но может, он просто обеспечивал себе алиби, оригинальный текст-то я не читала конечно, только пересказ).
Не сумев покончить с собой, жених решает уйти в странствующие рыцари. Свое имущество он отдает Деифило, потому что тот выступал под его личиной на турнире и вообще явно лучше рыцарь, чем он. Деифило отказывается от дара и уезжает в леса.
Ну так вот.
Жених №2 тем временем не был таким прекраснодушным идиотом. Он почувствовал, что дело нечисто, и отрядил отряд детективов ("Такая-сякая сбежала из дворца, такая-сякая расстроила отца"). Царевну с полюбовником солдаты находят in flagranti прямо под соснами-великанами, небом голубым, на ковре-цветочной поляне.
Геррит ван Хонтхорст. "Гранида и Даифило". 1625. Солдаты появляются из-за кустов.
Даифило берут под арест и тащат под дворец, царевну тащат туда же, но наверно более почтительно.
Пастушку грозит капут, но жених №1, который, к счастью, еще не успел далеко отстранствовать, в очередной раз проявляет тонкость души и благородство. И воздействует на папу-царя (какие-то там сложные у них отношения, подозрительно, может, на самом деле этот аристократ и не из тех, кто женится?). Видимо, вплывает, что именно Даифило победил в поединке.
В общем, им разрешают пожениться. КОНЕЦ.
Свадьбу, и вообще дворцовые интерьеры не рисуют, художников интересовали исключительно пасторальные сценки.
***
Пьеса была дико, дико популярна.
Наверно, там действительно был чудесный слог, милые песни и танцы. Да и сюжет, в общем так, драматичненький. Новая Опера, даешь реконструкцию!
Влюбленные и новобрачные Нидерландов почти целый век заказывали свои портреты в образе прекрасных пастушков Граниды и Даифило (опознаются опять по ракушке в руках).
Бартоломеус ван дер Хелст. Портрет Анны де Пире в образе Граниды. 1660
Паулюс Морельсе. Портрет неизвестной в образе Граниды. Эрмитаж
В моде были парные портреты, причем не только влюбленных пар, но даже и брата и сестры.
Николас Мас. Портрет детей в образе Граниды и Даифило. 1671. Кристис
Рембрандт вроде тоже засветился: на портретах работы ученика Говерта Флинка (второе вроде копия)
Были и двойные портреты, изображающие сцену знакомства.
Jan Mijtens
Детские, конечно, особо потешные.
Douwe Juwes de Dowe (внимание на ракушку и на костюм охотницы у барышни)
В 18 веке о пьесе совершенно забыли (да и живописи в Нидерландов больше такой шикарной не было, увы).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гранида
Источник: Шакко
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