Мнение: Парочка очень загадочных влюбленных из Голландии

16.10.2020, 11:40, Разное

Обычно, если ты в детстве правильные книжки читал, бродить по галереям старых мастеров и разбирать, кто на картинах нарисован — достаточно легко: вон легкая эротика с олимпийскими богами, вон легкая расчлененка с римскими императорами, там побивание камнями из Нового Завета, а вон там пьяница в грязной луже лежит — это из Ветхого. Если еще Геродота помнишь, со всякими Антиохами, и Торквато Тассо с Анжеликами и Руджеро — то вообще фулл-хаус, хоть сам экскурсии води.

Но иногда попадаются сюжеты, которые (судя по антуражу) явно относятся к вышеперечисленной веселой тусовочке, однако банальная эрудиция, хоть ты тресни, ничего не подсказывает. И даже не банальная. Только гугл, святой отец наш (даже в Википедии ничего не было, пока я не написала вчера; upd и в английской тоже я, не надо тут волынку нытья про англопревосходство заводить).

"Гранида и Даифило". Худ. Каспер Кастелейн, 1651, Эрмитаж



Итак: что это за люди — Гранида и Даифило?

Это два персонажа из пьесы под названием "Гранида", написанной нидерландским драматургом Питером Хофтом в 1605 году.

Пьеса это совершенно забыта сегодня везде, наверно и на родине тоже. Не переведена на английский и тем более на русский.

На современников, тем не менее, она произвела впечатление поразительное, волшебное, сравнимое, пожалуй. с тем чудесным легким очарованием, которое испытывала аудитория пушкинской "Руслана и Людмилы". когда поэма только вышла.

Пьесу в 17 веке в стране постоянно ставили на сцене, издавали на бумаге, отдельные песни из нее распевали, соответственно, отдельно, другие поэты подражали стилю отдельных строф из этой "Граниды" и проч.

Говорят, что это потому что стилистика поэтического языка Хофта в этой пьесе была какой-то новаторской, прозрачной и очаровательной.

Het vinnich stralen van de Son

Ontschuil ick in 't bosschage;

Indien dit bosje clappen con,

Wat melde 't al vryage!

Vryage? Neen. Vryage? Jae,

Vryage sonder menen;

Van hondert harders (ist niet schae?)

Vindtm'er* getrouw niet eenen… (и так далее)

Для нас же, юных любителей шедевров мировой живописи, важно, что голландские художники 17 века тоже в эту пьесу страстно влюбились, и постоянно рисовали из нее сценки. А поскольку голландские (и фламандские) художники 17 века — это один из пиков мировой живописи, то вчитаться в эту вампуку оказывается необходимым.

Дирк ван Бабурен. "Гранида и Дайфило". 1623. Сотбис



Итак, Гранида и Даифило — это влюбленная пара главных героев.

Имена изобретены самим автором. Когда он только принялся за работу, он был влюблен в реальную девушку по имени Ида (нормальное имя, один портрет Валентина Серова тоже так зовут, голая такая). Поэтому свою героиню он назвал "гран-Ида" (Великая Ида). Емя ее нареченного — это шарада: "Даи" – это "Ида" с переставленными буквами, а "-фило" — норм. греческий корень. Получилось "Влюбленный в Иду". (Кстати, у Приама был сын Деифоб, очередной муж Елены, наверно от "побойтесь бога"). Такие милые лингвистические забавы влюбленных пацанов 17 века.

Даифило был простой персидский пастушок, а Гранида, разумеется, простая персидская царевна.

Все закончится, спойлер, свадьбой. (На самом деле историй про мужчин-Золушек гораздо больше, чем про женщин, потому что истории раньше чаще писали именно мужчины. Просто имени собирательного для них не придумали).

Картин про них в нидерландской живописи 17 века очень много.

Худ. Гербранд ван ден Экхоут



Подавляющее большинство из них изображают первую встречу персонажей.

Все началось с того, что Гранида как-то поперлась с фрейлинами в лес на охоту (поэтому у нее лук, стрелы и гончие).

И наткнулась на прекрасного пастушка Даифило. Явно с целью пикапа, игнорируя фрейлин (художники их тоже игнорируют) она попросила у пастушка воды напиться. Именно этот момент, когда руки и взгляды встречаются, и является самым популярным в живописи.

Опознать эту сцену очень просто, потому что на всех картинах Даифило обязательно подает своей будущей возлюбленной воду в ракушке. Перламутровой. Иногда в наутилусе (откуда они в лесу?) Так что просто запомните: если на холсте есть непонятные люди, и они занимаются шерингом морской ракушки — то это Гранида и Даифило, по дефолту.

Худ. Jan van Noordt



Худ. Nicolaes Moeyaert



Однако хотя царевнины фрейлины отсутствуют, но в кадре зачастую есть третий человек, еще одна девушка.

Кто же это?

А это мой любимый персонаж, пастушка по имени Дорилея. Дело в том, что до того, как царевна снисходит по грибы, Деифило был влюблен в коллегу. И склонял ее к потере целомудрия нежными любовными речами. Дорилея разумно говорила ему "нет, знаю я вас, пастушков, как добьетесь своего, так сразу в кусты". Деифило же ей отвечал, что нет, у нас любовь будет до гроба! Но тут на полянке появляется царевна…

Изображение лица пастушки Дорилеи на картинах некоторых художников для меня отныне бесценно и один из любимых моментов.

До таких вершин экспрессии поднимется только в 1971 году Джин Уайлдер в роли Вилли Вонки.

Backer, Jacob Adriaensz. – Granida and Daifilo – c. 1635 (Эрмитаж)



Он же, ок. 1640



Он же, ок. 1640 (2)



Это все происходит в 1-м акте пьесы

Ввсего их будет 5, но продолжение художники рисовали очень редко.

Для развития общей эрудиции расскажу вам, что было дальше.

В процессе написания пьесы концепция у автора, кстати, резко поменялась. Первый акт — это хрестоматийная пастораль с пастухами и пастушками, но в районе его окончания и в процессе написания следующих актов Петер Хофт расстался с Идой, влюбился в другую девушку, она умерла, испытал стресс, женился, родил детей (жена тоже умерла, женился повторно) и вспомнил о своих впечатлениях о поездке в Италию.

Он вообще был немного петраркист — именно это позволило ему стать создателем литературного языка своей страны (см. легендарный сонет). А папа его был мэр Амстердама (и этот кейс нам наглядно показывает, насколько было был лучше, если б Пушкин родился в семье обеспеченного человека, а не московского нищеброда, и папа бы оплатил ему Гран Тур по Европе). Поскольку в юности Хофт пожил в Италии и впитал ренессансную новеллу и всякие романы с пьесами итальянские, то четыре оставшихся акта уже подражают этому литературному жанру (наверно, поэтому их и не рисуют голландцы).

Итак, в следующем акте царевна Гранида возвращается в папин дворец, там царствует папа. Вокруг Граниды, как вокруг Елены Прекрасной, токуют многочисленные женихи малоазийской национальности. Одного из них, папиного фаворита, персидского аристократа, зовут Тисиферн, второго, парфянского царевича – Остробас, но вы ведь оцените, что из соображений гуманизма я буду звать их №1 и №2, правда?

Фрагмент театральной постановки 2009 года (музыка вроде аутентичная)

А вот сюжет в новостях об этом же спектакле, тоже интересные номера включены.

Влюбленный Деифило, начисто позабыв о скептической пастушке Дорилее ("я так и знала!"), бросает коз без присмотра и отправляется в столицу, за царевной, носящей имя любимого материала мэра Собянина. В столице, при дворе, он поступает на службу к жениху №1, входит к нему в доверие, и пользуясь этим, получает доступ к балкону Граниды, под которым впоследствие очаровывает ее а-ля Сирано или Ромео.

В третьем акте нас ждет краткий пересказ голливудского блокбастера 2001 года "История рыцаря" с Хитом Леджером и Руфусом Сьюэллом.

Деифило надевает доспехи своего господина, жениха №1, и на ристалище встречается в поединке с женихом №2. Победитель получит руку царевны и станет наследником царства. Естественно, любовь побеждает, жених №2 повержен в пыль и потоптан копытами.

Граниде как бы необходимо выйти замуж за номинального победителя, но нафига. Они с Деифило вместе сбегают в луга. Ее служанка, оставшаяся во дворце, объявляет, что собственными глазами видела, как Минерва и 9 муз забрали Граниду на небеса, чтобы выдать ее замуж за какого-то бога. Все в это верят. Вот прямо удивительно, что этой красочной сцены никто не рисовал.

Деифило и Гранида — снова в лугах, оба в ипостаси пастушков. Вот это опять рисуют.

Но опознать это (без ракушки) гораздо сложнее. Иногда картины идут с подписью "Гранида и Даифило", иногда просто как "Пастух и пастушка". В таком случае следует ориентироваться на национальность автора и даты создания: если пастухи любуются в Нидерландах между 1615 и 1700, то скорей всего их зовут вышеизложенным шарадным способом.

Granida and Daifilo by Hendrick Bloemaert (1634)



Granida and Daifilo by Abraham van den Tempel



Забыла упомянуть, что жених №1, узнав, что нареченную Граниду забрали к какому-то Зевесу, захотел покончить с собой. Но преданный слуга Даифило не дал своему господину это сделать! (у меня немножко не получается эта логика по хронометражу, но может, он просто обеспечивал себе алиби, оригинальный текст-то я не читала конечно, только пересказ).

Не сумев покончить с собой, жених решает уйти в странствующие рыцари. Свое имущество он отдает Деифило, потому что тот выступал под его личиной на турнире и вообще явно лучше рыцарь, чем он. Деифило отказывается от дара и уезжает в леса.

Ну так вот.

Жених №2 тем временем не был таким прекраснодушным идиотом. Он почувствовал, что дело нечисто, и отрядил отряд детективов ("Такая-сякая сбежала из дворца, такая-сякая расстроила отца"). Царевну с полюбовником солдаты находят in flagranti прямо под соснами-великанами, небом голубым, на ковре-цветочной поляне.

Геррит ван Хонтхорст. "Гранида и Даифило". 1625. Солдаты появляются из-за кустов.



Даифило берут под арест и тащат под дворец, царевну тащат туда же, но наверно более почтительно.

Пастушку грозит капут, но жених №1, который, к счастью, еще не успел далеко отстранствовать, в очередной раз проявляет тонкость души и благородство. И воздействует на папу-царя (какие-то там сложные у них отношения, подозрительно, может, на самом деле этот аристократ и не из тех, кто женится?). Видимо, вплывает, что именно Даифило победил в поединке.

В общем, им разрешают пожениться. КОНЕЦ.

Свадьбу, и вообще дворцовые интерьеры не рисуют, художников интересовали исключительно пасторальные сценки.

***

Пьеса была дико, дико популярна.

Наверно, там действительно был чудесный слог, милые песни и танцы. Да и сюжет, в общем так, драматичненький. Новая Опера, даешь реконструкцию!

Влюбленные и новобрачные Нидерландов почти целый век заказывали свои портреты в образе прекрасных пастушков Граниды и Даифило (опознаются опять по ракушке в руках).

Бартоломеус ван дер Хелст. Портрет Анны де Пире в образе Граниды. 1660



Паулюс Морельсе. Портрет неизвестной в образе Граниды. Эрмитаж



В моде были парные портреты, причем не только влюбленных пар, но даже и брата и сестры.

Николас Мас. Портрет детей в образе Граниды и Даифило. 1671. Кристис



Рембрандт вроде тоже засветился: на портретах работы ученика Говерта Флинка (второе вроде копия)

Были и двойные портреты, изображающие сцену знакомства.

Jan Mijtens



Детские, конечно, особо потешные.

Douwe Juwes de Dowe (внимание на ракушку и на костюм охотницы у барышни)



В 18 веке о пьесе совершенно забыли (да и живописи в Нидерландов больше такой шикарной не было, увы).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гранида