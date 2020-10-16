Мнение: Дыра в безопасности «Мегафона»

16.10.2020, 11:35, Разное

Мой товарищ, тоже предприниматель, озаботился вчера защитой своего телефона. Сейчас мошенники зачастую уже не выкидывают украденный телефон, а вынимают из него сим-карту, вставляют в свой телефон и… опустошают привязанные к номеру банковские счета. Многие банки позволяют взять кредит прямо через личный кабинет, так что пустые карточки не спасают от потерь: украденный телефон может обернуться кредитами на пару миллионов рублей, которые потом суд обяжет вас выплачивать.

Так вот, мой товарищ решил поставить пин-код на сим-карту, чтобы защититься от этого вида мошенничества. Он предполагал, что пин-код у него стандартный, — четыре нуля, — однако выяснилось, что это не так. Для установки нового пин-кода пришлось ехать в отделение «Мегафона».

В отделении всё оказалось обескураживающе просто. Для смены пин-кода оказалось достаточно назвать номер телефона и фамилию. Паспорт у моего товарища не спросили, снять маску не потребовали. Кто угодно другой мог прийти в маске в отделение «Мегафона», назвать номер телефона и фамилию владельца, и разблокировать украденную сим-карту. Излишне пояснять, что узнать номер телефона и фамилию владельца — задача относительно несложная.

Россия сейчас очень быстро переходит на цифровые рельсы. Всё большую и большую часть своей жизни люди привязывают к номеру своего телефона, причём речь идёт не только о финансах, но и многих других важных вещах. Вместе с тем сотовые операторы проявляют полное безразличие к безопасности своих абонентов, выдавая ключики к их аккаунтам случайным людям.

Полагаю, проблемой стоило бы озаботиться нашим депутатам. Реально работающий закон, согласно которому за любое мобильное мошенничество такого рода финансово отвечает оператор связи, заставил бы операторов моментально подтянуть безопасность.

Если мы с вами нагрянем в банк и попросим выдать нам деньги, имея на руках только номер счёта и фамилию, нам покажут на дверь. Сотовые операторы поступают иначе только по одной причине: финансовые потери абонентов им безразличны.

Кстати, мой товарищ принял решение завести дополнительный мобильник, который будет использоваться только для интернет-банка. Решение, к сожалению, половинчатое: между офисом и домом всё равно придётся как-то перемещаться, в другие города всё равно придётся летать. Шансы потерять второй телефон по-прежнему остаются высокими.