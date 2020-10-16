Мнение: И снова о концах

16.10.2020, 11:25, Разное

В журнале "Эксперт" вышла статья под названием "Сланцевая революция в США подошла к концу". Беглый взгляд на нее показал, что даже по прошествии десятилетия российское экспертное сообщество так и не уловило ключевой фактор, способствующий самому возникновению "сланцевого феномена". Говорить же о "капитанах" российского бизнеса, значительная часть которых вообще никогда не работали в руководимых ими отраслях кроме как сразу с высшего поста, тем более не приходится. Дело вот в чем.

Фраза из статьи: "…Аналитики обратили внимание на то, что у сланцевиков последние десять лет из года в год отрицательные денежные потоки. Парадокс сланцевой революции в том, что она преуспела в наращивании добычи нефти и газа, но не в зарабатывании денег. Сами сланцевики сейчас все чаще называют ее «пузырем»…"

Суть в том, что сланцевые углеводороды – они вообще не про зарабатывание денег. Как бы ни парадоксально для капитализма это не звучало. Точнее, про зарабатывание – но не тупо в лоб по схеме "выкачал-продал, а разницу в карман". Такой уровень понимания простителен для какого-нибудь руководителя "Газпрома", который до назначения на этот ответственный пост газ видел только в конфорке, но как раз в нашей стране должны быть люди, понимающие о чем вообще речь.

Речь о межотраслевом балансе, который был создан в Советском Союзе, успешно применялся и позволял работать всей экономике как единому целому. Создатель этого экономического и управленческого инструмента Василий Леонтьев (кстати, нобелевский лауреат) эмигрировал, и американцы сумели адаптировать сугубо плановый инструмент к рыночным реалиям. Сланцевый сектор – зримое воплощение удачи Америки на этом пути.

Суть в том, что сланцевая добыча, встроенная в цепочки добавленной стоимости через перекрестный обмен акциями добывающих и перерабатывающих компаний, позволяет существенно снизить затраты именно переработчиков, увеличивая их маржу и позволяя им более уверенно держать позиции на рынке. Прибыль переработчиков, перераспределяемая в ходе дивидендной политики, и компенсирует затраты добытчиков. Это более сложно, чем просто "купи-продай", а потому современные российские управленцы и эксперты не в состоянии оценить логику подобной схемы. Они воспитаны на лозунге "Рынок сам все исправит" в самом примитивном его прочтении уровня Чубайса-Гайдара.

Американцы сумели связать добычу, переработку, транспортировку и продажу всего спектра продукции нефтегазовой отрасли в общий конгломерат экономически независимых, но взаимосвязанных субъектов, что не так просто, так как для этого требуется диверсифицированная и развитая экономика. Уровень развития экономики, которая позволяет проводить такие мероприятия, можно продемонстрировать на вполне понятном примере – сланцевая добыча сегодня доступна только в США и Китае – это две страны, обладающие столь сложной экономикой. Другие просто не вытягивают. У СССР была такая экономика, и она вся была построена на межотраслевых балансах по самым разным группам промпроизводства – не только в нефтегазовой отрасли. Это к высказыванию одного гениального экономиста про то, что в Союзе ничего кроме галош не производили. У этого экономиста уровень образования и понимания настолько низок, что в нормальной стране ему бы доверили управлять разве что бочкой по розливу пива – на чем-то более сложном его интеллект попросту завис бы. Но в современной России такие убогие и скорбные умом деятели руководят не только отраслями, но и целой страной – и ничего, справляются. Правда, страна приходит в соответствие с их уровнем управления, но это неизбежное следствие.

Собственно, это всё, что нужно знать и понимать про сланцевую добычу. А любые рассказы о ее неизбежном крахе, катастрофе, пузырях и банкротстве – прекрасный маркер интеллектуального и профессионального уровня рассказчика.