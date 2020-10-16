 

На конкурс президентских грантов 2021 года подано более 10 тыс. заявок

16.10.2020, 11:23, Разное

Конкурс Фонда президентских грантов будет проводиться в десятый раз. Несмотря на это, 64% заявителей участвуют в нем впервые.

Больше всего проектов подано в сфере охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни – 1 799. По социальной поддержке выдвинуто 1 389 инициатив, по сохранению исторической памяти – 1 225.

Более 50% заявителей запрашивают гранты в размере от 500 тысяч до трех миллионов рублей. 32,7% инициатив составляют проекты, на которые требуется менее 500 тысяч рублей.

Заявки принимались до 15 октября. До 15 января планируется подвести итоги. Финансирование выбранных проектов начнется с 1 февраля 2021 года.

На конкурсе распределят первую часть средств, которые запланированы на поддержку некоммерческих организаций в следующем году. Всего в проекте бюджета на следующий год на эти цели предусмотрено 10,2 миллиарда рублей. Эта сумма впервые включает в себя софинансирование Фондом президентских грантов региональных программ поддержки НКО.

В Фонд президентских грантов с апреля 2017 года подано более 87 тысяч инициатив. Поддержку получили 15 877 проектов на сумму 32,8 миллиарда рублей.



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