В Сети появились качественные фото эксклюзивного смартфона Honor для России

16.10.2020, 11:17, Разное

Суббренд компании Huawey Honor подготовила к выпуску эксклюзивный смартфон для покупателей в России. Качественные фото устройства уже появились в Сети.

Название устройства молодежного сегмента от Huawey пока не известно, в обнародованной информации он получил кодовое название Dingdang и модельный номер DNN-LX9. Информации о технических характеристиках девайса пока практически нет, известно, что его дисплей получил диагональ в 6,67 дюйма. При этом ожидать интегрированный в экран дактилоскоп не стоит, в данной модели сканер отпечатков пальцев вынесен на боковую грань.

Кроме того, в устройстве установлена квадрокамера, ее производитель разместил в прямоугольном вертикально ориентированном модуле на тыльной панели «умного телефона». Активация данной функции разработчики бренда совместят с кнопкой включения. Рядом с четырьмя объективами в нем расположена также светодиодная вспышка. Также аппарат, как предполагают эксперты, получит поддержку наиболее быстрой зарядки в своем ценовом сегменте.

При этом какой именно будет стоимость смартфона, пока не называется. Вероятно, более подробные данные опубликуют ближе ко времени презентации или во время самого мероприятия. Официальное представление эксклюзивного гаджета намечено в ближайшее время. Как отмечается, новый смартфон от Honor должен стать временным эксклюзивом для России. После, вероятнее всего, модель будет доступна и для покупателей других стран.