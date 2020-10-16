Дела о торговле детьми завели в Подмосковье

16.10.2020, 11:08, Новости дня

Следователи возбудили два уголовных дела о торговле детьми в Одинцовском и Химкинском городских округах Подмосковья, сообщили в региональном СК.

«Возбуждено два уголовных дела по фактам совершения сделок в отношении детей (пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Уголовные дела возбуждены по статье «Торговля людьми», максимальная санкция по данной статье в данном случае – до десяти лет лишения свободы.

По данным следствия, 13 октября двое граждан одного из соседних государств безвозмездно передали в одинцовском кафе своего двухмесячного ребенка, однако были задержаны оперативниками. Отмечается, что следователями изъяты расписка об отказе от ребенка, медицинские документы о состоянии здоровья младенца. В настоящее время с родителями ребенка работают следователи.

Аналогичное преступление совершено в Химках. По предварительным данным, 25 апреля жительница одного из соседних государств в Долгопрудненской центральной городской больнице безвозмездно передала на воспитание своего новорожденного ребенка знакомой и в сентябре покинула Россию. Отмечается, что о преступлении стало известно 14 октября, когда новоиспеченная «мать» попыталась выехать вместе с ребенком к себе на родину по подложным документам.

Напомним, СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области.

Первое уголовное дело возбудили в январе после обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика.

В июне в квартире дома на Аргуновской улице в Москве были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. Младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан КНР. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.

По делу уже арестованы семь фигурантов, еще один заключен под домашний арест. Основной фигурант Константин Свитнев объявлен в федеральный розыск. Как сообщал Трунов, Свитнев находится в Праге.