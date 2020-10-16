 

Эксперты сравнили все модели iPhone 12 с предыдущими смартфонами Apple

16.10.2020, 10:53, Разное

Недавно на мировой рынок вышел iPhone 12 и его модификации, специалистами уже назван самый перспективный аппарат в линейке. Эксперты провели сравнение всех моделей нового поколения смартфонов от Apple от предыдущих версий гаджета, выделив основные различия и преимущества.
По мнению руководства американского IT-гиганта, самым успешным в новой серии может стать аппарат с дисплеем диагональю в 6,1 дюйма стоимостью 800 долларов. Немногим менее популярным станет iPhone 12 mini, по мнению специалистов, поклонники «яблочных» телефонов давно ожидали уменьшенный вариант iPhone. Двенадцатая генерация iPhone включает в себя устройства широкого ценового диапазона и различных физических параметров. Они получили как разные визуальные решения, так и технологические возможности.

Традиционно новинки сравнивают как с флагманскими смартфонами производителей-конкурентов, так и с предыдущими устройствами от Apple. Интернет-ресурс MacRumours наглядные продемонстрировал сравнение «умных телефонов» разных лет выпуска. В перечень для исследования попали iPhone седьмого, восьмого, 11 поколений, включая аппараты с с индексами SE, X, XS, 11 Pro, 11 Pro Max, XS Max, 7 Plus и 8 Plus.

Так, iPhone 12 mini оказался вторым по габаритам после модели SE, самой миниатюрной из всех. А модель iPhone 12 Pro Max стала наиболее габаритным смартфоном, когда-либо произведенным компанией Apple. При этом сразу три модели аналитики показали, как аналогичные по размерам, это 11 Pro, XS и X, сходные параметры показаны и в сравнении пяти устройств, iPhone 7 Plus, 8 Plus, 11, Pro Max и XS Max. Стоит отметить, что сегодня в 15:00 по московскому времени за рубежом начинаются предзаказы на iPhone 12, для россиян эта возможность станет доступной на следующей неделе.



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