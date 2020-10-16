 

Обновлённый седан Honda Accord показали в США

16.10.2020, 10:45, Новости дня

Японский бренд Honda официально представил рестайлинговую версию седана Honda Accord, который начнут поставлять на рынок США.

В свою очередь, автомобиль получит более современный дизайн, который выражается в решетке радиатора нового типа, дополнительном обвесе и противотуманках. Кроме того, в салоне предложили модернизированный мультимедийный центр, который имеет крупный экран на 8 дюймов. Следует отметить, что новинка имеет улучшенные ассистенты, способствующие безопасной и комфортной езде.

Кроме того, в новой модели установлена опция определении препятствий на пути, однако срабатывание системы осуществляется при небольшой скорости. Покупатели смогут выбрать модель Accord с 1,5 и 2,0-литровыми двигателями с мощностью до 225 л.с.



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