 

Трамп назвал себя первым после бога

16.10.2020, 10:43, Разное

Президент США Дональд Трамп вновь отметился эксцентричным высказыванием. Выступая перед жителями одного из самых “верующих” штатов страны – Северной Каролины – американский лидер фактически назвал себя первым после бога.

По словам Трампа, на днях некто назвал его самым известным человеком в мире. На что глава Белого дома ответил, что таковым не является. На вопрос о том, кто же тогда популярнее, глава американского ответил “Иисус Христос”, сообщает “Москва 24”.

Местные СМИ, однако, отмечают, что данные опросов свидетельствуют о гораздо большей популярности бывшего президента США Барака Обамы и его жены Мишель.



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