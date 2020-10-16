Трамп назвал себя первым после бога

16.10.2020, 10:43, Разное

Президент США Дональд Трамп вновь отметился эксцентричным высказыванием. Выступая перед жителями одного из самых “верующих” штатов страны – Северной Каролины – американский лидер фактически назвал себя первым после бога.

По словам Трампа, на днях некто назвал его самым известным человеком в мире. На что глава Белого дома ответил, что таковым не является. На вопрос о том, кто же тогда популярнее, глава американского ответил “Иисус Христос”, сообщает “Москва 24”.

Местные СМИ, однако, отмечают, что данные опросов свидетельствуют о гораздо большей популярности бывшего президента США Барака Обамы и его жены Мишель.