31 декабря 2021 года станет выходным днем

16.10.2020, 10:23, Разное

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об установлении 31 декабря 2021 года выходным днем. Вместе с ним появились и другие выходные.

Поскольку 2 и 3 января в новом году выпадают на субботу и воскресенье, один выходных дней решили перенести на 31 декабря, а другой – на 5 ноября. Кроме того, в кабмине решили перенести выходной с 20 на 22 февраля, чтобы в честь Дня защитника Отечества россияне смогли отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля, передает телеканал “360”.