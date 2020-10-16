Володин рассказал о работе Госдумы над проектом трехлетнего бюджета

16.10.2020, 10:23, Разное

На этой неделе проект трехлетнего бюджета обсудило большинство комитетов Госдумы. На следующей неделе парламентарии приступят к детальному рассмотрению госпрограмм с участием профильных комитетов и министров, рассказал Володин.

Ответственные министерства представят подробную информацию по каждой программе, каких результатов планируется достигнуть.

“В первую очередь будут рассмотрены направленные на поддержку людей государственные программы “Развитие здравоохранения”, “Развитие образования”, “Социальная поддержка граждан”, “Доступная среда”, “Содействие занятости населения”, – уточнил Володин.

От реализации этих направлений зависит повышение благосостояния граждан, обеспечение экономического роста. Это те задачи, которые поставил президент, напомнил спикер.

“До первого чтения бюджета мы рассмотрим, таким образом, каждый раздел бюджета, каждую государственную программу”, – сказал председатель нижней палаты.

Проект главного финансового закона страны активно обсуждается и в парламентских фракциях. 22 октября состоится заседание фракции “Единая Россия”, депутаты встретятся с главой Минфина и обсудят волнующие граждан вопросы.

Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Первое чтение запланировано на 29 октября.