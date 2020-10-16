 

В Тбилиси заявили о передаче Саакашвили стратегических объектов Грузии России

16.10.2020, 10:08, Новости дня

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент, ныне глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили смог занять свой пост в стране после «революции роз – 2003» благодаря «гарантиям (бывшего премьер-министра РФ Евгения) Примакова», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

При этом в интервью телекомпании «Имеди» министр не привел каких-либо доказательств насчет влияния Евгения Примакова на тогдашние события в Грузии.

Вместе с тем он рассказал о стратегических объектах, которые в период правления Саакашвили были переданы в собственность российским государственным компаниям.

«Непосредственно по поручениям экс-президента Грузии российским государственным компаниям передавались стратегические объекты», – сказал Ираклий Гарибашвили.

«Этот злой, развращенный клоун (Саакашвили) ИнгуриГЭС, ЖинвалиГЭС, РиониГЭС, ГумбатиГЭС, ШаориГЭС, ВарцихеГЭС, ХрамиГЭС – все это передал «РАО ЕЭС»… Не буду продолжать», – сказал министр.

«И до войны-2008, и после нее для РФ был зажжен зеленый свет, – обвинил он прежние власти Грузии. – Все это часть российской спецоперации».

По словам Ираклия Гарибашвили, дядя Саакашвили Темури Аласания – это «полковник КГБ и оружейный барыга».

«Выбор за нами. Что мы выберем – патриотизм или предательство», – отметил он.

Напомним, что 31 октября в Грузии состоятся выборы в парламент.

Ираклий Гарибашвили также обвинил Саакашвили в том, что по вине последнего после войны 2008 года в Грузии находятся российские войска (речь об Абхазии и Южной Осетии, которые Тбилиси называет «оккупированными территориями»).

По его словам. Саакашвили и его сторонники «напрямую проводят интересы РФ в Грузии и являются предательской силой».



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