Мнение: Демократы против трендов

16.10.2020, 10:05, Разное



Самый независимый сенатор США

Впрочем, есть и наименее конспирологическое объяснение «загадки Байдена» – того, почему этого бесцветного и крайне сомнительного персонажа вдруг вытащили почти из могилы и заставили на пороге 80-летия баллотироваться в президенты США – несмотря на то, что в Штатах президент – это все-таки совсем не церемониальная должность, там надо принимать достаточно важные решения и вообще РАБОТАТЬ.

Без отсылок к «мировому правительству» и всемирному заговору Ротшильдов-Рокфеллеров, а просто по чесноку: похоже, что у «кукловодов» просто не было иного выхода, ведь и кукловоды тоже не всесильны… во всяком случае тогда, когда они идут ПРОТИВ трендов. Очевидно одно: Байден – явный паллиатив. Кто бы ни стоял у него за спиной – ясно, что он (они) от Байдена тоже далеко не в восторге. «С больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь»… Перспективка-то унылая даже для рептилоидов. Понятно, что его выдвинули как «меньшее зло» – просто чтобы избежать чего-то еще худшего.

Но чего?! Почему б не двинуть какую-нибудь Клобушар или симпатичного гея Бутиджича – пресса-то все равно вся в кармане, зашуганная университетская профессура поддержала бы на «ура»? Значит, не все в Америке решают профессура и пресса (как это ни покажется странным).

Ответ-то, в общем, напрашивается. Сандерс! Вот кого боялась верхушка Демпартии и стоящие за ними спонсоры. По всей видимости, логика развития Демпартии в США привела к тому, что ее кандидатом на выборах – и, скорее всего, президентом – должен был стать Сандерс: левак, харизматическая личность, и, что особенно пикантно – даже не член Демпартии, просто «примкнувший». Тут, кстати, забавное совпадение – Трамп ведь тоже никакой не республиканец, никогда им не был, он тоже «примкнувший». Логика развития американской политсистемы привела к тому, что во главе обеих старейших партий должны были встать люди, находящиеся ВНЕ их; другими словами, сами партии вовремя не уловили трендов, не сумели перестроиться, они фактически оказались на обочине процессов.

А Сандерс ведь в чем-то еще более удивительная фигура, чем даже Трамп. «Самый долгоиграющий независимый (sic!) сенатор в США» – то есть чел сумел не просто подняться на самую вершину, в Сенат США, будучи ВНЕ партий – он еще и умудрялся там все это время – десятилетиями – удерживаться! Вот самая выхолощенная картинка его требований – из Вики:

«На протяжении своей политической карьеры отстаивал гражданские, трудовые и социальные права. Ратовал за всеобщее медицинское страхование, гарантированный оплачиваемый отпуск, отпуск по беременности и родам; права женщин, афроамериканцев и представителей ЛГБТ-сообщества. Выступал за повышение минимального уровня оплаты труда, справедливую налоговую систему, укрепление системы социального страхования, бесплатное высшее образование (за счёт налогообложения транзакций банков) и сокращение бремени студенческих долгов за обучение, более жёсткое государственное регулирование финансовой сферы (возвращение к закону Гласса — Стиголла), реформу пенитенциарной системы (сокращение крупнейшего в мире количества заключённых и ликвидацию частных тюрем), декриминализацию марихуаны и борьбу с изменениями климата».

Скорее всего, пожелания Сандерса невыполнимы – если резко поднять социальные обязательства американского бюджета, он, и без того отягощенный феноменальными долгами, возможно, просто рухнет… А может, и нет. Ясно одно – в американском истеблишменте экспериментировать в этом направлении никто не хочет, там не настолько любопытные люди.

А экспериментировать пришлось бы – Берни бы выпил всю кровь, если б стал президентом. Берни – это ведь такой Альенде, как в Чили. Повторять опыт Пиночета в Штатах, брать Белый Дом штурмом и предлагать Сандерсу сдаться, в случае отказа расстрелять из автоматов? Очень хлопотно, да и не факт, что получится. Гораздо проще не допустить его в Белый Дом вовсе.

Вот и засада. Фактически верхушка Демпартии пошла против самой Демпартии. Сандерс еще с Хиллари соперничал на равных – да чего уж там, он Хиллари побеждал. Пришлось прибегнуть к откровенным, в стиле самого отмороженного Чурова, фальсификациям и административному давлению на праймериз 2016 года, чтобы не допустить Сандерса в финал.Я прекрасно понимаю это состояние изнутри, как пиарщик: народ, вот вся эта миллионная масса, ХОТЕЛА Сандерса, особенно, говорят, бесились студенты, все эти американские разгулянные хунвейбины (обреченные, кстати, большую часть жизни выплачивать те самые долги за учебу, от которых Сандерс обещал их избавить). Компромат к Сандерсу не лип, у его харизма, он умен – что с ним можно сделать?!

Потому и не рискнули делать ставку ни на Бутиджича, ни на Клобушар – малоизвестных и малораскрученных политиков: понимали, что Сандерс сожрал бы их с потрохами. Всей шобле просто реально было НЕКОГО бросить против Сандерса – не было сопоставимого харизматика, не было сопоставимого тяжеловеса! Поэтому и откопали Байдена; причем, когда откапывали, про Трампа вообще не думали, «я подумаю об этом завтра». Поскольку основной и безотлагательной задачей была внутренная, внутрипартийная: найти кого-то, кого можно было бы противопоставить Сандерсу! (феноменально, конечно: Сандерсу в 2020-м – 79, он с 1941 года). И глядя на Байдена, можно понять, что это была именно «бомба против Берни»: Байден – тяжеловес, за ним тень популярного (у демократов!) Обамы, и только у «сандерсофилов» нет против Байдена стандартного возражения, что «он слишком старый»: ведь «их» Сандерс еще старше!

Так что, вполне вероятно, что с точки зрения тектонических внутренних процессов в самой Америке вся супер-истеричная «борьба с Трампом» – так, рябь на воде; а самая суть последнего десятилетия – это борьба с Сандерсом, то есть – с глобальным разворотом всего американского уклада в сторону, скажем аккуратно, намного большего контроля за капиталами, прежде всего – за финансовым капиталом. Разворотом, которого эта огромная посудина, конечно, может и не пережить.

Но, с другой стороны – а долго ли еще истеблишмент окажется способен вот так тащить Америку против течения? Напряжение-то нарастает. Не хотели Сандерса – вполне возможно, что на следующей итерации получат кого-то в разы покруче, какого-нибудь американского Ленина. Лет этак 40 от роду.

Правда, пока на горизонте вроде бы никого подобного не видно.