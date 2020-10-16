Тимати трогательно поздравил сына Ратмира с первым днем рождения

16.10.2020, 9:53, Разное

Рэпер Тимати трогательно поздравил своего сына Ратмира с первым днем рождения. Он обнародовал совместные кадры с ребенком, на которым также присутствовала мать мальчика и его бывшая избранница Анастасия Решетова.

По словам Тимати, впереди маленького Ратмира ждет целая жизнь. Артист пообещал, что вместе с мамой сделает все возможное, чтобы она была счастливой, насыщенной и интересной. Звездные родители очень любят малыша и гордятся им. В завершении посту рэп-исполнитель добавил, что свои поздравления брату передает старшая сестра Алиса.

Семейные снимки получились очень красивыми. На них годовалый Ратмир позирует в классических костюмах и рубашке с бабочкой. Рэпер Тимати также сменил два образа. Анастасия Решетова для фотосессии выбрала два роскошных платья.

Напомним, что в прошло месяца пара объявила о расставании. Впоследствии стало известно, что Тимати станет главным героем следующего сезона проекта «Холостяк». Многие подумали, что знаменитости специально расстались, а потом вновь сойдутся после завершения шоу. Однако Анастасия Решетова заявила, что такой исход событий невозможен.