“Нам очень комфортно”: Татяьна Буланова рассказала о новом избраннике

16.10.2020, 9:53, Разное

Певица Татьяна Буланова в интервью пояснила о новом возлюбленном. В личной жизни знаменитости произошли огромные перемены.

Татьяна Буланова с новым избранником проживает в одной квартире. После развода с футболистом Владиславом Радимовым она долго былаа одинока. Однако артистка всегда мечтала встретить новую любовь. Татьяна Буланова счастлива в отношениях с избранником. Артистка рассказала, что ее возлюбленный не работает в сфере шоу-бизнеса. Пара строит отношения уже год, вместе пережила период самоизоляции. Пока избранники даже ни разу не ругались.

Артистка пока не собирается идти в ЗАГС. Мнение своего мужчины по этому поводу Буланова не знает. Впрочем, пока он не делал певице предложение. Дети исполнительницы подружились с ее новым избранником.

Сейчас Буланову полностью устраивает ее жизнь. Она довольна, что в достаточной мере есть работа. Артистка не отказывается от концертов, поэтому всегда выступает. До пандемии у нее были времена, когда ситуация сказывалась еще хуже.

Первой волны COVID-19 звезда 90-х не боялась. Коронавирусом она переболела еще в мае. Знаменитость сдала тест после того, как в какой-то момент у нее поднялась высокая температура. Сейчас она не знает, есть ли в организме антитела.