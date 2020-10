Американский теннисист сбежал из России после выявления у него COVID-19

16.10.2020, 9:50, Новости дня

Американский теннисист Сэм Куэрри вопреки правилам покинул Россию после подтверждения у него коронавирусной инфекции. Об этом 15 октября заявили организаторы турнира St. Petersburg Open, в котором 49-я ракетка мира собирался принимать участие.

Положительный тест на COVID-19 Куэрри и его семья сдали 11 октября, в тот же день диагноз подтвердили еще раз.

“Повторный тест был назначен Сэму Куэрри на четверг, 15 октября, однако вместо того, чтобы действовать в соответствии с правилами ATP и санитарным протоколом турнира, Сэм Куэрри, как зафиксировали камеры наблюдения отеля, в 5.45 утра 13 октября, вместе с семьей без уведомления службы ресепшн покинул гостиницу. Как Куэрри сообщил представителю АТР, он с семьей покинул Россию на частном самолете. Данную информацию представитель АТР передал руководству турнира после повторной неудачной попытки выезда бригады врачей”, – говорится в сообщении.

Организаторы St. Petersburg Open рассказали, что “Куэрри был снят с турнира и изолирован в номере отеля”.

“Предполагалось перевезти Куэрри из отеля на самоизоляцию в частные апартаменты, чтобы семья не испытывала неудобств и не создавала угрозу распространения инфекции. Оргкомитет турнира подготовил с этой целью апартаменты премиум-класса”, – отметили представители организатора.

Журналист Тумани Карайол объяснил, что Куэрри могут оштрафовать.

“Если ATP сочтет нарушение протокола Сэма Куэрри серьезным нарушением,.. он может быть оштрафован на сумму до $100 тыс. и / или отстранен от ATP на срок до трех лет”, – написал он в Twitter.

If the ATP deem Sam Querrey’s protocol breach a major offense and possibly injurious to the tour, which is what their email implies, he could be fined up to * 100k and/or suspended from the ATP for a period of up to three years. pic.twitter.com/gu87csR1iW

— Tumaini Carayol (@tumcarayol) October 14, 2020

St. Petersburg Open проходит в Санкт-Петербурге (РФ) с 12 по 18 октября.

По состоянию на 16 октября в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 38,9 млн случаев заражения (в России – 1,3 млн), 1 млн 97 тыс. человек умерло, 26,8 млн выздоровело.