 

Остапчук и Горняк поженились. Первое свадебное фото

16.10.2020, 9:50, Новости дня

Избранница украинского шоумена Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк поделилась в Stories Instagram своим свадебным снимком. Она сообщила, что они с Остапчуком вступили в брак.

“Поздравления новой семье Остапчук”, – подписала она фото.

На снимке Горняк запечатлена в белом платье с высоким разрезом, Остапчук – в черном костюме и бабочке.

Фото: Олег Солодухов / Facebook

Остапчук сделал предложение Горняк 19 августа. Пара планировала расписаться 1 октября, но вынуждена отменить свадебную церемонию, так как они оба заразились коронавирусом. 18 сентября ijevty обнародовал в сети отрицательный тест на коронавирус, сообщив, что выздоровел.

В конце сентября 2020-го Остапчук сообщил, что их с Горняк свадьба состоится 15 октября 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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