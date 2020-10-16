 

“Не люблю диеты. Не занимаюсь спортом”. Бадоева рассказала, как следит за фигурой

16.10.2020, 9:50, Новости дня

Телеведущая Жанна Бадоева призналась, что не занимается спортом и не любит диеты. Об этом она написала на своей странице в Instagram 16 октября.  

“Не люблю диеты, но и не ем жирной пищи – мне невкусно, сладкое могу с утра съесть, равнодушна к алкоголю, не курю, не занимаюсь спортом – не люблю”, – поделилась она.

По словам Бадоевой, при этом она посещает массажиста, косметолога и делает обертывания.

“Все, что я делаю – это в свое удовольствие, я ничего себя не заставляю. Только кайфуя, все получается”, – подытожила она.

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Всем доброе утро!!! Я не люблю диеты, но и не ем жирнои * пищи( мне не вкусно), сладкое могу с утра съесть, равнодушна к алкоголю( не вкусно), не курю( не вкусно), не занимаюсь спортом( не люблю)…..ем три раза в день ( когда дома), на съемках -2 раза, на съемках мы проходим минимум 5-7 км., а иногда и 11-17км. Ложусь рано спать ( до 24:00), рано встаю …. когда дома хожу на массаж, обе * ртывание, косметологу, парикмахеру… а еще * месяц назад пошла на и * огу, получаю колоссальное удовольствие)))) может что то забыла, но впринципе это все, что вы у меня спрашивали про то, как я живу))) все, что я делаю это в свое * удовольствие, я ничего себя не заставляю , только каи * фуя все получается) но если лень, то честно говоря – я ленюсь но…. не долго, мне становится скучно))))) @zhizndrugih @vicoolyasaida

Публикация от Zhanna Badoeva – Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva) 15 Окт 2020 в 11:45 PDT

Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”, которая выходит на российском “Первом канале”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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