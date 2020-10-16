 

Одним из последствий коронавируса назвали «мозговой туман»

16.10.2020, 9:48, Новости дня

У людей, переболевших COVID-19, могут месяцами сохраняться «изнурительные симптомы», заявили специалисты Национального института здравоохранения Великобритании.

Медики назвали это явление «затяжным COVID-19».

Так, некоторые пациенты, перенесшие болезнь во время первой волны коронавируса, продолжали страдать от заболеваний легких, сердца, головного мозга, печени и других органов, передает РИА «Новости». Одним из самых тяжелых последствий стало многомесячное состояние «мозгового тумана» и сильное истощение. Кроме того, у некоторых пациентов сохранялась потеря обоняния и выпадали волосы.

Как отмечают исследователи, подобные симптомы сначала возникают в одной физиологической системе, а после ослабления появляются в другой системе организма.

Напомним, ранее в департамента здравоохранения Москвы заявили, что анализ данных больных, умерших от коронавируса, показал, что в группе риска находятся люди старше 60 лет и больные сахарным диабетом.



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