Ученые рассказали о причине вымирания пяти видов древних людей

16.10.2020, 9:33, Разное

Ученые объяснили причину вымирания предков современного человека. Согласно результатам нового исследования, опубликованным в журнале One Earth, древние люди не смогли справиться с последствиями климатических изменений.

Сотрудники Неаполитанского университета им. Федерико II создали комплексную модель, продемонстрировавшую вымирание пяти видов древних людей. Все они столкнулись с затруднениями, вызванными похолоданием, отметил Паскуале Рай.

Древние люди были весьма способными. Они достигли наиболее теплых мест, могли добыть огонь, создать каменное орудие или одежду, но всего этого оказалось недостаточно, чтобы справиться с климатическими изменениями. Итогом стало вымирание пяти видов предков древнего человека.