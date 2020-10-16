 

Дочь Любови Успенской в течение недели находилась в психиатрической клинике

16.10.2020, 9:33, Разное

Дочь российской певицы Любови Успенской неделю провела в психиатрической клинике. Об этом Татьяна Плаксина призналась на своей странице в Instagram-аккаунте, а слова подтвердил адвокат ее матери Алекс Бенхин.
По словам Татьяны Плаксиной, из психиатрической клиники она не сбегала, хотя ее там принудительно кормили психотропными лекарствами, вызвавшими осложнения на фоне ранее полученных травм. Покинуть палату ей удалось только благодаря решению суда, где дочь Любови Успенской доказала свою вменяемость.

Ранее Татьяна Плаксина переехала из РФ в США после обвинения матери в насильственных действиях по отношению к себе. Поклонники Любови Успенской полагают, что у ее дочери имеются проблемы с психическим здоровьем, поэтому многие пользователи Сети не удивились, когда Плаксина оказалась в сумасшедшем доме.



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