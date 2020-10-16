 

Утверждены праздничные нерабочие дни в 2021 году

16.10.2020, 9:33, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому пятница, 31 декабря, определена выходным.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», – говорится в пояснительной записке к документу на сайте правительства.

Нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник. Всего же в 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Google собирается отказаться от использования 3rd-party cookies

06.09 / Глава миграционной службы Украины завел роман с украинкой, которую не эвакуировали из Уханя из-за собачки

30.07 / Срочную встречу с кандидатами в президенты созвали в Белоруссии

12.08 / Минобороны решило закупить дополнительные Су-35С

07.07 / Москвичей предупредили о возможных смерчах

22.08 / В регионах РФ начали отмечать День флага

08.09 / Мария Колесникова не дала вывезти себя из Белaруси

29.09 / “Это не новый курс Украины”. В “Слуге народа” отреагировали на заявления Фокина

13.08 / Названо число остающихся в статусе задержанных журналистов в Белоруссии

23.08 / В РФ разработали «антиковидную» пропускную систему

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска