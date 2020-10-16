 

Премьер Японии решил провести Олимпиаду во что бы то ни стало

16.10.2020, 9:33, Новости дня

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга сообщил о твердом намерении провести летние Олимпийские игры в Токио.

«Хочу их (Игры) реализовать во что бы то ни стало», – передает РИА «Новости» слова Суги со ссылкой на агентство «Киодо».

Есихидэ Суга стал премьер-министром ровно месяц назад. Он традиционно выступает за проведение безопасных Игр – соревнований с соблюдением всех правил безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Несмотря на неоднократные заявление премьера, губернатора Токио Юрико Коикэ и главы организационного комитета игра Есиро Мори, вопрос о возможной отмене Олимпиады все равно возникает.



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