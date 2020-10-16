 

Игорь Крутой вспомнил о покойном Дмитрии Хворостовском в день его рождения

16.10.2020, 9:33, Разное

Российский композитор Игорь Крутой почтил память скончавшегося от рака певца Дмитрия Хворостовского в день его рождения. О дружбе и работе с музыкантом Крутой пояснил на своей странице в Instagram-аккаунте, а ранее о коллеге композитор вспоминал в передаче «Судьба человека».
Игорь Крутой признается, что до сих пор не верит в смерть Хворостовского. Он считал его физически сильным человеком, способным прожить больше отмеренного врачами срока. В итоге Дмитрий Хворостовский боролся с болезнью не 18 месяцев, а 30. Во время работы над созданием песен Хворостовский иногда садил на плечи Крутого, а затем приседал с ним, чтобы продемонстрировать свою силу.

У Игоря Крутого тоже были проблемы со здоровьем. Только страдал он не от онкологического заболевания, а кисты поджелудочной. Операция по ее удалению длилась 12 часов. По словам композитора, его тогда всего исполосовали, поэтому ему до сих пор страшно и неприятно вспоминать хирургическую процедуру.

Дмитрий Хворостовский после продолжительной болезни скончался в возрасте 55 лет 22 ноября 2017 года.



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