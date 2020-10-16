Заболевшая коронавирусом Кристина Асмус рассказала о самочувствии

16.10.2020, 9:33, Разное

Актриса Кристина Асмус вышла на связь с поклонниками после того, как сообщила, что заболела коронавирусом. Она записала видео в разделе «Истории» в социальной сети Instagram, на котором пояснила о своем самочувствии.

Кристина Асмус не стала показывать, как выглядит, а сняла вид из окна. Вчера у знаменитости снова была высокая температура. Звезда сериала «Текст» заявила, что чувствует себя очень уставшей. Причем температура у актрисы не снижается пять дней подряд.

Асмус узнала, что многие ее знакомые уже переболели коронавирусом, у некоторых развилась серьезная пневмония. Актриса сразу же обратилась к подписчикам, которые не верят в существование эпидемии. Нашлись и те, кто отметил, что пост о COVID-19 бывшая жена Гарика Харламова опубликовала за деньги.

По словам Асмус заявила, что из-за болезни отменились все съемки, спектакли, закрылся театр имени Ермоловой. Минимум две недели актрисе придется провести в самоизоляции. К тому же она вынуждена не видеться со своей дочерью Анастасией.

В завершении поста актриса призвала людей беречь свое здоровье. Она порекомендовала соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, использовать антисептики.