 

Геннадий Онищенко развеял распространенные мифы о коронавирусе

16.10.2020, 9:32, Разное

Геннадий Онищенко развеял основные мифы, касающиеся коронавируса. Депутат Госдумы и академик РАН призвал, как здоровых, так и заболевших россиян носить защитные маски.
В ходе разговора, кашля, чихания выделяются маленькие капли слюны. Их и задерживает защитная маска, находящаяся на лице. Это средство не оберегает полностью от инфицирования коронавирусом, но значительно снижает риск заражения. После того, как человек перенес COVID-19, в любом случае появляются антитела. Они вырабатываются даже тогда, когда инфекция прошла без симптомов. Однако пока отсутствуют научные данные о том, сколько по времени сохраняются антитела. К тому же известен первый случай, когда пациент скончался в результате повторного инфицирования.

Некоторые считают, что в РФ нет никакой эпидемии. Под данным понятием понимается уровень заболеваемости населения, который рассчитывается на базе нескольких показателей. РФ находится в первой десятке стран мира по уровню заболеваемости, поэтому эпидемия есть.

По словам Онищенко, летальность от коронавируса выше, нежели от гриппа. В среднем показатель смертности пациентов по миру составляет порядка 3%. При этом академик РАН признал, что грипп является очень опасным.

Считается, что люди умирают от не от COVID-19, а от осложнений, которые развились в результате вируса. Онищенко отметил, что эта трактовка все-таки ближе к гриппу, поскольку происходит сильная интоксикация, организм ослабевает. Коронавирус поражает легкие, поэтому пациент умирает зачастую от пневмонии.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Ученые обнаружили нарушающий работу памяти гормон

06.08 / От новой чумы в Китае умер первый человек

19.07 / Мнение: Выборы. Правда о фальсификациях

16.09 / Ирина Понаровская показала стройную фигуру в роскошном платье

24.06 / Что почитать: 7 книг, по которым сняты лучшие сериалы 2020 года

22.09 / А были ли они людьми?

05.07 / Мнение: Прокопьеву отдали… под трибунал!

25.08 / “Прощай, Утриш”: под Анапой полыхает уникальный природный заповедник (видео)

29.07 / Эксперты о задержании россиян в Белоруссии: Жесткая подстава от Лукашенко

05.09 / “Несколько уголовных дел” – Лукашенко хотят предать международному суду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска