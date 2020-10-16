Геннадий Онищенко развеял распространенные мифы о коронавирусе

16.10.2020, 9:32, Разное

Геннадий Онищенко развеял основные мифы, касающиеся коронавируса. Депутат Госдумы и академик РАН призвал, как здоровых, так и заболевших россиян носить защитные маски.

В ходе разговора, кашля, чихания выделяются маленькие капли слюны. Их и задерживает защитная маска, находящаяся на лице. Это средство не оберегает полностью от инфицирования коронавирусом, но значительно снижает риск заражения. После того, как человек перенес COVID-19, в любом случае появляются антитела. Они вырабатываются даже тогда, когда инфекция прошла без симптомов. Однако пока отсутствуют научные данные о том, сколько по времени сохраняются антитела. К тому же известен первый случай, когда пациент скончался в результате повторного инфицирования.

Некоторые считают, что в РФ нет никакой эпидемии. Под данным понятием понимается уровень заболеваемости населения, который рассчитывается на базе нескольких показателей. РФ находится в первой десятке стран мира по уровню заболеваемости, поэтому эпидемия есть.

По словам Онищенко, летальность от коронавируса выше, нежели от гриппа. В среднем показатель смертности пациентов по миру составляет порядка 3%. При этом академик РАН признал, что грипп является очень опасным.

Считается, что люди умирают от не от COVID-19, а от осложнений, которые развились в результате вируса. Онищенко отметил, что эта трактовка все-таки ближе к гриппу, поскольку происходит сильная интоксикация, организм ослабевает. Коронавирус поражает легкие, поэтому пациент умирает зачастую от пневмонии.