«Лагеря выживания» решили открыть в США в день выборов

16.10.2020, 9:32, Новости дня

Компания Fortitude Ranch, которая специализируется на строительстве лагерей-убежищ на случай апокалиптических катастроф, примет клиентов в ночь выборов США 3 ноября из-за опасения беспорядков и других чрезвычайных ситуаций, сообщила вице-президент компании Алиша Качуэла.

«Мы откроем наше поселение по выживанию 3 ноября. Это делается на случай, если будут гражданские и социальные беспорядки, потенциальная гражданская война. Кто знает, что готовит нам будущее. Мы хотим, чтобы наши клиенты были в наибольшей возможной безопасности, особенно те их них, которые находятся в небезопасном месте, например, в большом городе», – передает РИА «Новости» слова Качуэла.

Выборы президента США пройдут 3 ноября на фоне острого политического противостояния и массовых протестов последних месяцев, которые в ряде случаев сопровождались беспорядками, грабежами и насилием.

Fortitude Ranch построила ряд изолированных, хорошо укрепленных лагерей в США. Клиентами фирмы являются «выживальщики» – люди, которые уверены в том, что в США или в мире может произойти масштабная катастрофа, которая заставит жителей бороться друг с другом за пищу и ресурсы в условиях отсутствия привычных технологий. Обычно «лагеря выживания» укомплектованы по последнему слову техники подземными бункерами с системами жизнеобеспечения и комфортабельными, а то и роскошными условиями жизни. Однако один такого рода бункер, рассчитанный на одну семью, может стоить миллионы долларов.

Fortitude Ranch выбрала радикально иную бизнес-модель: относительно спартанские условия проживания, не обязательно в глубоких бункерах, но не за миллионы долларов, а за абонентскую плату примерно в 1 тыс. долларов в год. За эти деньги члены клуба получают возможность провести 10 дней в год в лагере на своеобразных каникулах. Но если случается катастрофа, то лагеря обещают принять всех членов клуба. В каждом лагере может разместиться до 500 человек.

Лагеря хорошо укреплены по периметру, снабжены генераторами, запасами пищи и системами жизнеобеспечения, но вот в охране полагаются в основном на будущих жителей. Каждый лагерь охраняет пять хорошо вооруженных бывших военных. Однако членам клуба предлагают приобрести и освоить огнестрельное оружие или даже луки и использовать их для обороны и охоты.

«Помимо электромагнитного импульса, может произойти война Америки с другими странами – никогда не знаешь, что произойдет. С Китаем, Россией и так далее. Может быть и внутреннее, местное насилие, беспорядки, стрельба и грабежи. Есть и возможность гражданской войны», – сказала Качуэла.

Именно опасения беспорядков по итогам выборов побудили Fortitude Ranch впервые открыть свои двери для всех членов в день голосования.

«Что бы ни произошло, кто бы ни стал новым президентом, будут потенциальные конфликты. Неважно, какая сторона выиграет, просто нужно быть готовыми к потенциальным конфликтам и к их исходу», – говорит Качуэла.

Компания уже открыла два лагеря в Колорадо и один в Западной Виргинии. Новый лагерь должен открыться до конца года в Неваде, затем планируется открыть лагеря в Висконсине и других штатах.

В новый лагерь в Неваде очередь на запись «длиной в милю», сообщила Качуэла. «Больше тысячи (заявок) только из Калифорнии», – добавила она.

Основатель Fortitude Ranch, ветеран военной разведки США и доктор наук в Гарвардском университете Дрю Миллер сообщил, что его компания не исключает и выхода на международный рынок.

«Мы готовы рассмотреть места за рубежом, если будут инвесторы для объектов за рубежом и страны с компактным государственным аппаратом без большого регулирования», – сообщил Миллер.

ейчас в США полным ходом идет досрочное голосование – в Техасе, Виргинии, Вермонте и некоторых других штатах. Накануне число «досрочников» перевалило за 10 млн. Причем, опасаясь коронавируса, в этой кампании американцы куда чаще, чем обычно, голосуют по почте. Телеканал CNN на прошлой неделе сообщил о первом скандале – в штате Нью-Йорк почтальон попался на том, что выбросил в мусорный ящик не менее сотни бюллетеней. Эксперты-американисты неоднократно указывали на систему почтового голосования как на один из самых уязвимых элементов американской демократии.