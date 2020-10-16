Собянин назвал главный итог своей работы на посту мэра Москвы

16.10.2020, 9:32, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал главным итогом своей 10-летней работы тот факт, что жители столицы стали больше любить свой город.

«Есть итоги (10 лет работы на посту мэра), конечно. Выделять какие-то отрасли я бы не стал. На мой взгляд, очень приятно, что сами москвичи стали лучше оценивать свой город и больше его любить. Я думаю, что это главный итог. А что касается задач, которые предстоит решать, вы знаете, нет ни одной задачи, которую я решил на веке вечные. Надо всем заниматься, продолжать в том же духе», – сказал Собянин, передает ТАСС.

По его мнению, город должен развиваться гармонично и быть удобным для горожан в целом. Он считает, что всеми отраслями необходимо заниматься одновременно и ежедневно. «Когда я впервые выступал в Мосгордуме с отчетом, я выступил с пламенной речью, где обозначил приоритеты и задачи, которые необходимо решать в ближайшие годы. Я год назад поднял свое выступление и по большому счету я мог бы произнести его сейчас. Как ни странно, все эти приоритеты оказались актуальными и правильными, и мы в течение всех лет их последовательно претворяли в жизнь. Другой вопрос, что если бы меня сейчас попросили вернуться вновь и все это исполнить еще раз, никаких бы сил у меня не хватило на это», – заключил мэр.

Собянин также заявил, что считает завершение строительных мегапроектов приоритетом до конца своих полномочий. Среди таковых он назвал строительство хордовых магистралей города, которые, по его словам, на сегодня на две трети уже построены. «Это строительство Большого кольца метро, которое тоже сегодня уже в продвинутом состоянии. Это проекты под названием «Мой район» – комплексное развитие московских районов, благоустройство и насыщение их социальной инфраструктурой», – заметил Собянин.

Мэр также подчеркнул, что приоритетными остаются программы по развитию образования и здравоохранения в столице. «Это проекты, которые не стоят на месте и не с нуля. Многое, что происходит, хочется еще и еще – придать динамику развитию этих проектов и представить их в более законченном виде. Это было бы здорово. С помощью вас, с помощью москвичей, с помощью бизнеса, с помощью федеральных коллег, я надеюсь, что это удастся», – заключил он.

При этом Собянин признался, что знание специфики работы в регионах помогло в решении проблем Москвы. «Придя в Москву, я в полной мере использовал опыт, который накопил до этого, руководя маленьким городком Когалымом, будучи там первым мэром. И большой Тюменской областью. Знание региональной специфики в полной мере помогло. Конечно, масштаб разный. В Когалыме, Тюмени, Москве принципиально разный масштаб. Но проблемы, глубинные системные проблемы – они очень похожи. Поэтому без этого опыта мне, наверное, не удалось бы справиться с теми проблемами, которые естественно были в Москве, и решить их таким образом не удалось бы. Потому что это нужно знать, пройти эту школу. Я благодарен и северу Тюменской области, и Тюмени, что она дала возможность такой опыт накопить, пройти этот опыт», – сказал Собянин.

По его словам, чем крупнее регион, тем он эффективнее с точки зрения экономики и динамики развития. «Если Вы посмотрите все регионы, в которых есть города-миллионники, они все на слуху. Это значимые, весомые с экономической точки зрения, социальной, политической – важные регионы. … Регионы маленькие, не имеющие в своем составе крупных городов, как правило, дотационные. За исключением нефтегазовых регионов, где своя специфика», – добавил мэр.

Сейчас, по его словам, Москва двигается в общем тренде развития самых умных городов мира. «Москва – умный город не в меньшей степени, чем Сеул умный город, это точно. Я не буду сравнивать по отдельным секторам, но в целом мы двигаемся в общем тренде самых умных городов мира», – сказал мэр, отвечая на вопрос о возможном заимствовании опыта других мегаполисов, например, южнокорейских.

В феврале 2011 года Собянин с деловым визитом побывал в Сеуле. По его словам, побывав в этом городе, он оценил и работу транспортной сферы. «Что касается транспортной стратегии, которая была принята в свое время в Сеуле, я считаю, что она была абсолютно правильная. И когда я поехал в Сеул, у меня уже у самого сложились все элементы этой конструкции и стратегии. Я получил подтверждение, что мы правильно начали двигаться», – рассказал мэр.

На центральных улицах Сеула преобладает желтый цвет у такси. Сейчас в Москве также доминирует этот цвет. «Сегодня приятно посмотреть. Конечно, мы не достигли еще такого уровня, который есть в Сеуле, но, тем не менее, желтый цвет стал одним из доминирующих на центральных улицах Москвы. Это значит, что стратегически мы правильно все сделали. Это означает, что значительная часть личного транспорта оптимизировалась, она нужна для других магистралей, для проезда за город. В центре города количество частных машин резко уменьшилось, количество такси увеличилось, наполняемость общественного транспорта, количество людей, двигающихся на общественном транспорте стало больше», – отметил Собянин.

Сергей Собянин занимает пост мэра столицы в течение последних 10 лет с 21 октября 2010 года. Его кандидатура на эту должность была внесена на рассмотрение Мосгордумы президентом РФ Дмитрием Медведевым. Затем он был дважды избран мэром столицы по итогам выборов 2013 и 2018 годов, набрав наибольшее количество голосов избирателей. Срок его полномочий истекает в 2023 году.