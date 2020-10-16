В Ереване сообщили о создании вакцины от COVID-19 из шерсти карабахской овцы

16.10.2020, 9:27, Разное

Учёные Ереванского медицинского университета объявили об открытии первой армянской вакцины от COVID-19. По словам доктора медицинских наук Рафика Хачатряна, уникальная субстанция получилась благодаря использованию шерсти карабахской овцы. При этом сам професор купил овцу случайно на одном из столичных рынков.

«На самом деле, ничего сложного. Между белками вируса и бараньей шерсти существует перекрёстный иммунитет, что дает возможность использовать шерсть для выработки антител, которые одинаково действуют и против шерсти самой и вируса. Однако я скажу, что раньше наша научная группа покупала овец из других районов Армении и даже из Грузии, но эффекта не было. Исходя из этого, мы можем смело сделать вывод, что только шерсть овцы из Нагорного Карабаха является целебной. Из-за этого сейчас и началась мировая война», — сказал Хачатрян.

Профессор добавил, что одна инъекция вакцины обеспечивает защитой от коронавируса на год, две – на два года, три – на три и больше. В настоящий момент Армения может изготовить до 50 тысяч доз, но изучается возможность кооперации с другими государствами. Методика может быть продана и другим странам, кроме Турции и Азербайджана.