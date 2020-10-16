В Москве объявили о вводе масочного режима для собак

16.10.2020, 9:07, Разное

В связи с участившимися случаями заражения и передачи коронавирусной инфекции от домашних животных людям мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об усилении эпидемиологических ограничений.

Так, с 19 октября масочный режим на территории столицы будет действовать и для собак во время пребывания их на открытом воздухе.

– Учёные установили факт передачи коронавируса от собак к собаке и к человеку. Если для людей мы создали необходимую медицинскую инфраструктуру, то для домашних животных её сделать нереально, да и сам факт, что человек может заразиться от своего любимого питомца прискорбен. Сразу скажу, что введение масочного режима во время прогулок — это наиболее мягкий вариант. Мы рассматривали вариант полной самоизоляции собак, но зоозащитники назовут нас фашистами. Для животных не выходить на прогулку тоже будет тяжело, пока остановились на лёгких ограничениях, но по мере дальнейшей эпидемиологической ситуации они могут быть усилены, — сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Помимо ношения собачьих медицинских масок, животным необходимо надевать на лапы чехлы. Штраф за нарушение масочного режима у домашних питомцев может составить до 30 тысяч рублей.

В мэрии признают, что в настоящее время в столице существует дефицит масок для собак, но в скором времени в муниципальную собственность перейдут несколько предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты для домашних животных.