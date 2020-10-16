 

В Москве объявили о вводе масочного режима для собак

16.10.2020, 9:07, Разное

В связи с участившимися случаями заражения и передачи коронавирусной инфекции от домашних животных людям мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об усилении эпидемиологических ограничений.

Так, с 19 октября масочный режим на территории столицы будет действовать и для собак во время пребывания их на открытом воздухе.

– Учёные установили факт передачи коронавируса от собак к собаке и к человеку. Если для людей мы создали необходимую медицинскую инфраструктуру, то для домашних животных её сделать нереально, да и сам факт, что человек может заразиться от своего любимого питомца прискорбен. Сразу скажу, что введение масочного режима во время прогулок — это наиболее мягкий вариант. Мы рассматривали вариант полной самоизоляции собак, но зоозащитники назовут нас фашистами. Для животных не выходить на прогулку тоже будет тяжело, пока остановились на лёгких ограничениях, но по мере дальнейшей эпидемиологической ситуации они могут быть усилены, — сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Помимо ношения собачьих медицинских масок, животным необходимо надевать на лапы чехлы. Штраф за нарушение масочного режима у домашних питомцев может составить до 30 тысяч рублей.

В мэрии признают, что в настоящее время в столице существует дефицит масок для собак, но в скором времени в муниципальную собственность перейдут несколько предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты для домашних животных.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / Мнение: Грузия в Карабахском конфликте

16.08 / Лечим их, как людей — больных, обожженных

23.08 / Саша Артёмова показала стройную фигуру в купальнике

30.06 / Летальность пациентов с острым миелоидным лейкозом возрастает вдвое при COVID-19 — эксперт

15.10 / Главный психиатр Белоруссии предложил вернуть карательную психиатрию

25.08 / Мнение: “Стихийность” событий в Белоруссии и Румынии

09.08 / Лукашенко признался, что не уверен в своей победе на выборах

16.09 / Мнение: Конфликт двух печориных

07.08 / Цена Белоруссии: или мы окружаем Украину, или Украина окружает нас

12.10 / Покупатели поехали смотреть пустой дом и чуть не умерли от страха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска