Мнение: Некоторые явно рожают для того, чтобы потом демонстрировать всем хамскую натуру и невоспитанность!

16.10.2020, 9:05, Разное

Прочёл на “Дзене” интересный коммент к посту о яжематерях: “Двери магазина отрыты, подхожу – картина маслом: передние колеса коляски с малышом уже “вышли”, остальное – яжмать с еще двумя малявочками – замерло в торговом зале. “Богиня” весело беседует с продавцами, перегородив и выход, и вход. Вежливо жду минуту, две минуты… Спрашиваю: “Женщина, вы выходить собираетесь?”. Ответ сразил: “Вы что потерпеть не можете, у меня дети?” Хамьё. Риторический вопрос: почему я ДОЛЖНА была терпеть?” И вспомнил яжемать, на которую кондуктор нашего пригородного автобуса жаловалась водителю. Взяла затолкала грязный памперс под сиденье и потом начала ещё разыгрывать оскорблённую яжекоролеву – мол, а куда я его дену, если мусорки в салоне нет, ля-ля-ля, тополя… Да, вот кажется, некоторые рожают для того, чтобы был повод все свою корону на голове демонстрировать, позволяющую на других плевать!