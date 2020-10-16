В Минске появится проспект Константина Придыбайло

16.10.2020, 8:52, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил журналистов государственными наградами «за объективное освещение политических процессов в Республике Беларусь».

Кроме представителей Белта, СТВ, «СБ. Беларусь сегодня», высокой чести удостоился и единственный иностранный журналист — корреспондент RT (Россия) Константин Придыбайло. Глава государства наградил его медалью «За честь и доблесть».

– Константин, вас я хочу отметить отдельно. Редко увидишь такую последовательную и честную работу иностранного журналиста по освещению ситуации в Беларуси. Я хотел, прежде всего, наградить наших отечественных журналистов, верой и правдой служащих Отечеству, но в администрацию писали люди, простые белорусы — представители трудовых коллективов, педагоги, домохозяйки. Они просили наградить Придыбайло. Ну не могу я игнорировать требования тех, кто меня выбрал. Не знаю, что из себя представляют высокие журналистские стандарты, но вот всех этих британских и американских журналистов никто не помнит, а Придыбайло знает вся Беларусь, да и за её пределами. Константин, вы, главное, пока не уезжайте из Беларуси никуда, вы нам здесь ещё нужны, — сказал Лукашенко.

– Не волнуйтесь, Александр Григорьевич. Уезжать мне по большому счёту и некуда. В Польшу и Литву мне въезд уже закрыли, — ответил Придыбайло.

В конце церемонии корреспондент RT узнал о ещё одной хорошей новости для себя. Депутаты горсовета Минска поддержали инициативу президента и переименовали проспект Любимова в проспект Константина Придыбайло. Соответствующие таблички уже начали размещать на зданиях.