Сделан прогноз по смертности от COVID-19 в России

16.10.2020, 8:43, Разное

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, процентное соотношение заболевших и умерших не изменяется с начала пандемии. Смертность от COVID-19 по-прежнему составляет 2% от числа заразившихся. Специалиста не пугают эти данные, поскольку статистика по другим заболеваниям более печальная.

Молекулярный биолог Сергей Нетесов напомним, что рост смертности напрямую зависит от количества заразившихся. Тяжесть COVID-19 не изменилась, а значит, нисколько не влияет на увеличение числа умерших.

Согласно прогнозу эксперта, количество заразившихся возрастает через две недели после того, как в стране ослабляются меры. Еще через 14 дней наблюдается рост смертности.

Напомним, на днях главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сделала похожее заявление касательно смертности от COVID-19. По ее мнению, наблюдаемый в мире стремительный рост числа заразившихся коронавирусом приведет к увеличению количества умерших.

На данный момент в России от COVID-19 скончались 23491 человек. Выздороветь удалось более чем одному миллиону жителей страны. За все время коронавирус был обнаружен у 1,35 миллиона граждан.