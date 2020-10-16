Макрон вводит комендантский час и отменяет ночную жизнь в Париже

16.10.2020, 8:40, Новости дня

Франция вновь вышла в лидеры по числу заражений коронавирусной инфекцией в Европе, поэтому президент Эммануэль Макрон принял решение ввести комендантский час в Париже и других крупных городах. Предполагается, что запрет на ночную жизнь будет действовать не меньше месяца. Однако парижан эта новость не обрадовала, передаёт Euronews.

Парижская ночная жизнь, которая ассоциируется с беззаботным весельем, отменяется. Президент Макрон ввёл на территории столицы Франции, её пригородов и ещё восьми крупных агломераций комендантский час.

Запрет выходить из дома между девятью часами вечера и шестью часами утра начнёт действовать в ночь с субботы на воскресенье, продлится минимум четыре недели.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Полного запрета передвигаться в это время суток не будет, но чтобы покинуть жилище, должны иметься веские основания. Нельзя будет ходить по ресторанам, нельзя будет уйти из ресторана после девяти вечера, запрещено после этого времени посещать друзей, поскольку именно так разносят инфекцию.

Залиты ярким светом парижские улицы, но невеселы лица парижан.

ПРОХОЖАЯ: Первая реакция — да это просто ад! Мы не имеем возможности работать дистанционно, поэтому нам придётся ездить на работу. То есть я возвращаюсь домой в девять вечера — и я себе говорю, что вся моя нормальная жизнь и досуг окончены!

ПРОХОЖАЯ: Ну может, это и необходимо? Я работаю на удалёнке, и возможность хоть куда-то пойти развлечься была для меня отдушиной.

Эпидемия вновь начала активно циркулировать в Европе ещё в начале августа. Власти многих стран пытались и пытаются справиться со второй волной заражений, чтобы избежать введения тотального карантина. Полного отключения экономики государства могут просто не выдержать.

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Дата выхода в эфир 15 октября 2020 года.