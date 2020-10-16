Борис Джонсон рассмотрит возможность продления переговоров по брекситу по итогам саммита ЕС

16.10.2020, 8:40, Новости дня

Несмотря на сделанное премьер-министром Великобритании в сентябре заявление о том, что страна выйдет из переговоров по брекситу, если стороны не заключат сделку к 15 октября, Борис Джонсон может решить продлить их после саммита лидеров ЕС, пишет The Independent. При этом ожидается, что по итогам саммита в ЕС заявят, что того незначительного прогресса по спорным вопросам, который был достигнут, недостаточно для заключения соглашения.



Reuters

Возможность заключения сделки по брекситу после месяцев переговоров между Лондоном и Брюсселем вновь оказалась под вопросом, после того как премьер-министр Борис Джонсон заявил, что, продолжит ли Великобритания переговоры, зависит от итогов саммита ЕС, пишет The Independent.

В четверг 15 октября главы государств и правительств Евросоюза встретятся на первом с момента начала пандемии саммите. Ещё в сентябре Джонсон обещал, что его страна выйдет из переговоров по брекситу, если стороны не заключат сделку к середине октября. Однако несмотря на отсутствие соглашения, британский премьер размышляет, следует ли продлить обсуждение вопроса до первой недели ноября, чтобы дать делегациям больше времени.

The Independent ожидает, что к этому Джонсона призовёт глава британской делегации Дэвид Фрост, попытавшись убедить премьер-министра в том, что заключение сделки всё ещё возможно, несмотря на отсутствие прогресса по основным вопросам, вызывающим разногласия сторон.

В минувшую среду Джонсон в беседе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем «выразил разочарование» тем, что активизация переговоров по брекситу, о которой они договорились в начале октября, привела к незначительному прогрессу.

По словам Мишеля, он и фон дер Ляйен «вновь настояли на том, что прогресс был достигнут за столом переговоров». Тем не менее, согласно просочившемуся черновому варианту итогов саммита, того прогресса по ключевым вопросам, представляющим интерес для ЕС, который уже был достигнут, «всё ещё недостаточно для достижения соглашения».



В свою очередь, сама председатель Евросовета заявила, что Лондону и Брюсселю предстоит «ещё много работы», добавив, что в ЕС готовы работать над сделкой, однако не «любой ценой».

При этом хотя вопрос о рыбной ловле в британских водах выглядит как никогда трудноразрешимым, обе стороны пошли на незначительные уступки в вопросе о государственной поддержке бизнеса. Так, Лондон дал понять, что намерен проводить политику субсидирования, а Брюссель отказался от требования о статусе Европейского суда и его верховной роли во всех вопросах, которые касаются исполнения европейского законодательства.

Тем не менее дипломаты предупреждают, что сложный процесс достижения компромисса может оказаться напрасным, если стороны не достигнут прогресса по другим вопросам.

Как отмечает The Independent, лидеры ЕС не только рассмотрят возможность заключения сделки по брекситу, но и обсудят пандемию, климатические изменения и бюджет ЕС, а также уделят внимание внешнеполитической повестке дня.