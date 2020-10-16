 

Украина не планирует покупать «сомнительную» российскую вакцину

16.10.2020, 8:40, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Киев не планирует покупать российскую вакцину от коронавируса «из-за её сомнительного качества» и недостаточных клинических исследований. Как передаёт «СТРАНА», Степанов добавил, что вакцине самое важное — безопасность, а без доказательств действенности и универсальности препарата рекомендовать его людям невозможно.


Reuters

Украина не планирует покупать российскую вакцину от коронавируса «из-за её сомнительного качества и недостаточных клинических исследований». Как пишет «СТРАНА», об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«В мире не существует подтверждений того, что та вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы, особенно третью, клинических испытаний. Мы знаем, что в мире есть много изготовителей вакцин достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Третья стадия предусматривает большое количество людей, являющихся добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий — покупать или нет», — заявил он.

По словам Степанова, в вакцине самое важное — безопасность, а без доказательств действенности и универсальности препарата рекомендовать его людям невозможно. 

Как напоминает издание, ранее в РФ заявили, что могут рассмотреть вопрос о поставках своей вакцины от коронавируса на Украину, если Киев изъявит желание её получить. 



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