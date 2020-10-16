 

Появились новые сложности с развитием 5G в России

16.10.2020, 8:35, Новости дня

Госкомиссия по радиочастотам предложила операторам связи использовать для развития сетей 5G частоты, выделенные для форматов от 2G до 4G. Однако специалисты утверждают, что с таким подходом передача данных не будет настолько быстрой. Впрочем, 5G в любом случае не светит россиянам, пока не пройдут испытания, а случится это не раньше середины 2021 года.

Операторы требуют выделить под 5G частоты от 3,4 до 3,8 ГГц, государство предлагает им – 4,7-4,9 ГГц. Но именно в этом диапазоне общаются пилоты НАТО. То есть, вряд ли при таком подходе 5G вообще появится в европейской части РФ.

Хуже всего то, что госорганы планируют запретить использовать для базовых станций импортное оборудование. На разработку отечественного уйдет минимум 3-4 года.



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