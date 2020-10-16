 

Политолог: Путин отвел Лукашенко два месяца

16.10.2020, 8:23, Разное

В противном случае, по словам предводительницы белорусской оппозиции, президент Белоруссии Александр Лукашенко получит перекрытые на улицах дороги и массовые забастовки предприятий по всей стране. Но аналитик Леонид Заико считает, что Тихановская – не единственная, кто поставил правителю такие условия.

Заико предполагает, что президент России Владимир Путин, к которому Лукашенко обращался за помощью, также отвел Батьке на урегулирование кризиса в своей стране. По мнению эксперта, об этом свидетельствует недавний визит белорусского лидера к заключенным в СИЗО КГБ в Минске, что является для него экстренной и вынужденной мерой.

В связи с этим специалист, как и многие другие наблюдатели, убежден, что Александр Лукашенко неизбежно уйдет с должности в ближайшее время. Но добровольно он этого не сделает. Аналитик выделяет два варианта развития ситуации.

В первом случае Батьке придется отправиться в отставку по состоянию здоровья. Заико отмечает, что жить в постоянном напряжении очень тяжело, даже просто наблюдая за процессом со стороны. Но еще тяжелее находиться в эпицентре событий.

Кроме того, эксперт допускает, что Александр Лукашенко столкнется с предательством соратников. Специалист обратил внимание, что многие представители номенклатуры уже переметнулись на сторону оппозиции. Среди них есть экс-министр культуры и бывший посол Белоруссии в США. А за ними могут “подтянуться” и другие.



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