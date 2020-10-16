 

В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости COVID-19

16.10.2020, 8:00, Новости дня

Рост числа случаев заражений коронавирусом может продлиться до первой декады ноября, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В данный момент мы находится в фазе роста, которая, в соответствие с законами эпидемиологии, продлится в среднем около двух инкубационных периодов, это 28 дней. Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост», – отметил он, передает РИА «Новости».

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, когда в РФ можно ожидать выхода на плато по заболеваемости COVID-19.

За прошлые сутки зафиксировали 13 754 случая COVID-19, у четверти россиян (3427) нет симптомов. По числу заболевших лидирует Москва – 3942 человека (днем ранее их было 4573). В Санкт-Петербурге 638 новых пациентов, в Подмосковье – 439.



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