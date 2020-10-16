Мнение: Коротко по Карабаху. 15.10.2020

16.10.2020, 1:50, Разное

1. Парламент Австрии единогласно осудил вмешательство Турции в войну в Карабахе и поставки оружия в Азербайджан. Также австрийцы призвали к переговорам в Вене. Алиев вчера продолжат настаивать, что сирийских боевиков на территории Азербайджана нет и вообще, он сам воюет. Но кто же ему теперь поверит то, учитывая количество уже известной фактуры. На телефонных переговорах с Эрдоганом ("друг Реджеп" сам позвонил), Путин высказал "обеспокоенность" присутствуем сирийских боевиков в Карабахе. По мере затягивания войны, фактор участия сирийских боевиков на стороне Азербайджана будет нести с собой все больше издержек. Обвинения в том, что на стороне армян воюют езиды и курды, вряд ли кого-то сильно впечатлят на западе, так как курдов там традицоинно жалеют, не говоря уже о езидах. Так что остается упирать на то, что среди курдов могут быть бойцы Курдской Рабочей Партии.

2. С армянской стороны в таком же стиле продолжают заливать об окружении тысяч азербайджанских военных и сирийских боевиков в юго-восточном Карабахе, а также о 200 убитых в ходе контрудара 14 октября. Никаких подтверждений разумеется не приводят. Кадров смещения контроля в Джебраильском районе нет.

Азербайджан в свою очередь заявляет о расширении контроля в Джежбраильском районе и попытках продвижения к Физули. Также отмечались попытки прощупать оборону армян у Мартакерта. В целом, за сутки глобальных изменений на фронте нет. Что опять же не мешает сторонам заявлять гигантские потери у противника.

Спустя 2,5 недели войны Азербайджан заявляет о контроле над 1 городом (Джебраил), 1 поселком и 42 селами. Учитывая нагрузку на операцию, маловато будет, но война продолжается и Турция с Азербайджаном конечно будут пытаться добиться большего, иначе затраты на эту войну многократно превзойдут сомнительные выгоды от вороха давно заброшенных сел не имеющих экономической ценности. За счет же продолжения войны, можно продолжать попытки реализовать свое ресурсное превосходство над армянами и добиться более существенных результатов.

3. Руководство ОДКБ считает, что война в Карабахе закончится в ближайшие недели. Также сейчас рассматривает вопрос о вводе миротворцев в Карабах. Запросов от Армении в связи с ударами Азербайджана по армянским ракетным комплексам на территории Армении не поступало. Стоит отметить, что ни Азербайджан, ни Армения не выкладывали кадров уничтоженных или поврежденных комплексов. Лишь съемку самих комплексов и воронки в поле без следов уничтоженной техники.

Россия продолжает настаивать на скорейшем прекращении огня и возвращению к переговорному процессу, но в силу известной позиции Турции этого пока не происходит.

4. Президент Карабаха подписал указ об ограничении выезда с территории республики лиц призывного возраста. Чем дольше будет тянуться война, тем сильнее будет нагрузка на мобилизационный резерв как самого Карабаха, так и Армении. Одними добровольцами, которые едут в Армению не отделаться.

5. В соц.сетях прокачивают вот это сдвоенное фото убитых солдат этой войны. Достаточно наглядное фото, но войну оно конечно не остановит.

Видео.

Кадры отражения азербайджанских атак 14 октября и работа армянской артиллерии.

Еще работа армянской артиллерии по азербайджанской пехоте.

Вот по этой ссылке https://twitter.com/301_AD/status/1316666663098613761, около 10 убитых азербайджанских солдат, некоторые сильно обгоревшие.

Вчерашнее видео азербайджанцев из Джебраила.

Захваченные армянские казармы.

Армянские ополченцы в Гадруте позавчера.

Старый знакомый Патрик Ланкастер об обстреле детского сада в Мартуни.

Последствия армянских обстрелов.

Французский репортаж о войне в Карабахе.

Армянские резервисты.



Сбитый дальний родственник Ан-2 – китайский FH-98



Древняя Албанская церковь в одном из поселков недалеко от Гадрута.